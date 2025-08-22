Jeremy Peña y Christian Walker dan cuadrangulares y Astros vencen Orioles

Jeremy Peña y Christian Walker conectaron jonrones de tres carreras cada uno y los Astros de Houston superaron el viernes 10-7 a los Orioles de Baltimore.

Colton Cowser bateó profundo para Baltimore, pero los Orioles no pudieron sacar adelante el juego a pesar de haber reducido dos veces un déficit de cuatro carreras a una.

Steven Okert (2-2) se llevó la victoria como relevista para Houston, y los Astros, que no contaron con el cerrador lesionado Josh Hader ni con el relevista zurdo Bennett Sousa, aguantaron. Houston fichó al veterano relevista Craig Kimbrel , quien estuvo con el equipo, pero los Astros, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, no lo utilizaron. Bryan Abreu ponchó a cuatro para cerrar el juego y conseguir su segundo salvamento.

El receptor novato Samuel Basallo, quien acordó un contrato de ocho años y 67 millones de dólares antes del juego, no abrió para los Orioles, pero entró como bateador emergente en el séptimo y tocó a un corredor en el plato en la siguiente entrada.