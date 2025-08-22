El inmortal Adrian Beltré ahora tiene una estatua en Arlington

El tercera base miembro del Salón de la Fama, Adrian Beltré, ahora tiene una estatua en Arlington que acompaña a su busto en Cooperstown.

Los Rangers de Texas develaron el viernes una estatua de bronce a tamaño real del miembro del Salón de la Fama en su primera votación. En una de ellas, se le ve pegando un jonrón con la rodilla en el suelo, como solía hacer en su carrera. Beltré es el tercer jugador en tener una estatua fuera del estadio del equipo, uniéndose a otros dos miembros del Salón de la Fama: el rey de los ponches Nolan Ryan y el receptor 14 veces All-Star Iván "Pudge" Rodríguez.

Beltré pasó las últimas ocho de sus 21 temporadas en las Grandes Ligas con Texas, el equipo con el que jugó más tiempo. Se retiró después de la temporada 2018, los Rangers retiraron su camiseta número 29 al año siguiente y fue consagrado en el Salón de la Fama del béisbol el verano pasado.

La estatua se encuentra donde parece que Beltré mira hacia el antiguo estadio que aún se alza al otro lado de la calle. Fue allí donde se convirtió en el primer jugador dominicano en alcanzar los 3,000 hits en su carrera el 30 de julio de 2017, dos años después de conectar su jonrón número 400. Allí también disputó sus tres ciclos, que igualaron el récord de la MLB: uno como visitante con Seattle en 2008 y dos más con los Rangers, el 24 de agosto de 2012 y el 3 de agosto de 2015.

La dedicación tuvo lugar antes del primer partido de una serie de tres juegos contra los Cleveland Guardians. El sábado, los Rangers entregarán a Beltré una versión más pequeña de su estatua de bronce, quien recibirá el primer lanzamiento ceremonial realizado por Mike Tabor, el artista texano que la esculpió. Los primeros 20,000 aficionados que entren al estadio antes del partido recibirán réplicas.