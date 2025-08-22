Los Gigantes del Cibao dejan libre a 14 jugadores

Los Gigantes del Cibao dejaron en libertad este viernes a 14 jugadores con la intención de hacer espacio en su roster de cara al próximo sorteo de novatos el día 10 de septiembre de 2025.

Entre los jugadores dejados libres se encuentran Roldani Baldwin, Alex de Jesús, Gleider Figuereo, Viandel Peña y Ángel de Jesús.

También quedaron en libertad Rafael González, Jorge Juan, Abel Mercedes, Emmanuel Terrero,

Ernesto Mercedes, Carlos Reyes y Kervin Pichardo.

Finalmente, el listado lo componen los veteranos jugadores Richard Ureña y Raynel Espinal.

El presidente de operaciones, Alfredo Acebal, destacó la entrega y dedicación de cada uno de

estos jugadores y aprovechó la oportunidad para desearles lo mejor en lo adelante.

Cada uno de estos jugadores quedan en total libertad de firmar con cualquier otra organización

de la liga, así como también pueden comprometerse para jugar en otras ligas fuera de la República Dominicana.

Después de estos movimientos, el equipo se prepara para realizar las nuevas escogencias en el próximo Sorteo de Novatos el miércoles 10 de septiembre.