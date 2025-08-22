Defensa en el campo corto

Alcanzar 2.0 en WAR defensivo protegiendo el campo corto en una campaña de grandes ligas indica excelencia en el resguardo de esa vital posición.

El pasado año consiguieron esa cifra, en la versión de Baseball Reference, Masyn Winn de los Cardenales 2.4 y Zach Neto de los Angelinos 2.1. No obstante los ganadores del Guante de Oro en cada circuito fueron Ezequiel Tovar en la Liga Nacional y Bobby Witt en la Americana.

La selección del grupo que componen el organismo conocido como “La biblia del fildeo” se acercó más a la estadística. Esta versión no separa las ligas, entienden que en la defensa no influyen de igual manera elementos externos como ocurre en el bateo y el pitcheo. Ellos consideraron que los mejores torpederos en el 2024 fueron Winn, Tovar, Dansby Swanson, Brayan Rocchio y Neto, en ese orden.

Ese tipo de situación es un indicativo de lo difícil que es medir estadísticamente la defensa en el béisbol.

Contrario a la ofensiva y el pitcheo, en que se puede precisar con cerca de un 100% de veracidad el tipo de jugador que se analiza.

Este año los torpederos que ya han llegado a acumular más de 2.0 puntos en WAR defensivo son Taylor Walls de los Rays y Corey Seager de los Rangers, 2.7 y 2.2, respectivamente. En los últimos quince años la máxima expresión que resguardó las paradas cortas fue Andrelton Simmons. En el 2013 logró un WAR defensivo de 5.4 y en el 2017 de 4.2.

Nadie ha llegado a 4.0 en ese tiempo.

En el señalado periodo los dominicanos que se han distinguido en estas funciones han sido Willy Adames, Jorge Mateo y Jeremy Peña. Este consiguió el segundo lugar en 2022 con 2.4, ganó además el Guante de Oro de la liga Americana y el año siguiente ocupó la quinta posición con 1.7. Mateo en el 2022, único año que ha sido regular, recibió el premio de “La biblia del fildeo” su WAR defensivo fue 2.3, y ha sido el único campo corto dominicano que ha ganado un premio de esta entidad.