Bryan Bello permite 3 hits en 7 entradas y los Medias Rojas blanquean Yankees 1-0

Brayan Bello lanzó siete entradas de tres hits, guiando a los Medias Rojas de Boston a una victoria de 1-0 sobre los Yankees de Nueva York el viernes por la noche que aseguró la serie de la temporada entre los viejos rivales.

Boston se colocó medio juego por delante de los Yankees en la consecución del primer comodín de la Liga Americana y mejoró a 7-1 contra Nueva York este año después de perder el primer encuentro el 6 de junio.

Bello (10-6) permitió sencillos a Ben Rice, Trent Grisham y Austin Wells, y permitió cuatro corredores en base en su tercera apertura sin permitir carreras esta temporada y la segunda contra los Yankees. Tras permitir el hit de Grisham, el lanzador derecho obligó a Rice a conectar un roletazo para doble play para cerrar la tercera entrada. Wells recibió un doblete en primera en la sexta con una línea de Grisham.

Connor Wong conectó un doblete productor ante Mark Leiter Jr. (5-7) en el séptimo después de que el bateador emergente Nathaniel Lowe conectara un doblete.

El novato de Boston, Jhostynxon García, se fue de 3-0 con una base por bolas y tres ponches en su debut en las Grandes Ligas. Estaba bateando en la cuarta entrada contra Max Fried cuando una ardilla entró corriendo al campo y retrasó brevemente el juego.

Los Yankees perdieron su segunda derrota consecutiva, ambas ante Boston, tras una racha de cinco victorias consecutivas y quedaron a cinco juegos y medio del líder Toronto en la División Este de la Liga Americana. Nueva York fue blanqueada por novena vez esta temporada.