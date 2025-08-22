Bieber regresa de una cirugía de codo y brilla en su debut con Toronto

Shane Bieber ponchó a nueve en seis entradas dominantes de una carrera en su debut con los Azulejos de Toronto y su primera aparición en 16 meses el viernes por la noche.

El diestro permitió dos hits y golpeó a un bateador en su salida de 87 lanzamientos contra los Marlins de Miami, y se marchó con los Blue Jays arriba 5-1. Retiró a 12 bateadores consecutivos tras permitir el jonrón solitario de Javier Sanoja en la segunda entrada.

Fue la primera aparición de Bieber en las Grandes Ligas desde el 2 de abril de 2024, cuando experimentó molestias en el codo y posteriormente se sometió a una cirugía Tommy John.

Los Blue Jays adquirieron al ganador del premio Cy Young de la Liga Americana 2020 de los Cleveland Guardians el 31 de julio. Bieber había realizado cuatro salidas de rehabilitación con los Guardians antes del intercambio.

Bieber, de 30 años, pasó sus primeras siete temporadas con Cleveland. En la temporada 2020 de 60 juegos, Bieber terminó con marca de 8-1 y una efectividad de 1.63, la más baja de la liga, y lideró la Liga Americana en ponches con 122.