Anthony inscribe su nombre en los libros de récords

Roman Anthony, novato sensación de los Medias Rojas inscribió su nombre en los libros de récord el pasado martes 12 de agosto en un choque en que Boston venció 14-1 a Houston en el Daikin Park, de Houston. Su desempeño con el bate fue anotó cuatro vueltas, disparó su cuarto jonrón y recibió cuatro boletos, hecho que materializó con apenas 21 años y 91 días para convertirse de paso en el tercer pelotero más joven con al menos un jonrón y cuatro pasaportes en un desafío en los últimos 125 años. Los otros dos jugadores con un partido similar y un poquito mas joven que Anthony han sido Mel Ott, de los Gigantes de Nueva York, el jueves 4 de julio de 1929 cuando contaba con 20 años y 124 días y lo logró en un triunfo de su equipo 8-0 frente a los Bravos de Boston. Ott anotó cuatro veces y Ted Williams, el miércoles 20 de septiembre de 1939 lo registró con 21 años y 21 días.

Williams anotó solo tres veces y su equipo de Boston perdió en 16 entrada con score de 11-8.

Ohtani, único con triple

​en el 1er acto como pitcher

El miércoles 13 de agosto de este año, Shohei Ohtani se convirtió en el primer y único lanzador abridor en comenzar un partido como primer bate y disparar un triple en ese primer turno agotado. Este batazo se produjo frente a Kyle Hendricks, de los Angelinos. Fue la 18va ocasión en su carrera que Ohtani es el primer bate en un partido donde inicia como pitcher abridor.

Tres peloteros de posición comenzaron un choque como pitcher abridores y primero en la alineación, pero ninguno produjo triple. Ellos fueron César Tovar, de Minnesota, el domingo 22 de septiembre de 1968, comenzó como lanzador y luego pasó a desempeñar las demás ocho posiciones de un encuentro frente a los Atléticos de Oakland. Al Dark lo hizo el domingo 27 de septiembre de 1953 con los Gigantes de Nueva York frente a los Piratas y Jim Jones de los Gigantes en un segundo choque de una doble cartelera el lunes 30 de septiembre de 1901 contra los Cardenales.