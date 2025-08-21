Silvano y De Freites, al Salón de la Fama de San Pedro de Macorís

El Salón de la Fama del Deportista Petromacorisano llevará al altar de la inmortalidad al fenecido Silvano Quezada y Arturo De Freites, figuras emblemáticas del béisbol nacional.

Los ex peloteros serán exaltados durante el 14 Ceremonial del Salón de la Fama programado para realizar el domingo 14 de septiembre en el Auditorio Francisco Comarazamy de la Alcaldía Municipal.

Son el tercero y el cuarto elegido de ocho deportistas que esa institución elevaría a la categoría de inmortales, informó hoy el arquitecto Reymundo Gantier, presidente del Comité Permanente del Salón de la Fama.

Dijo De Freites y Quezada, por el momento se unen al balonmanista Leony de León, ex miembro de la selección nacional y Rafael Sánchez Cabrera (Patón), en béisbol.

Silvano Quezada

Silvano Quezada Maldonado -El Eterno- fue un estelar lanzador en la Liga Dominicana, en los circuitos minoritarios de los Estados Unidos y La Liga Mexicana de Béisbol.

Nació el 13 de septiembre de 1939, en Sabana de la Mar, municipio de la provincia Hato Mayor, pero realizó su carrera y su vida familiar en San Pedro de Macorís y en el sector de Miramar.

Actuó en la liga otoño-invernal dominicana en 21 temporadas, 19 de ellas con las Estrellas Orientales, entre 1957 y 1982. (En su primera campaña lanzó con los Tigres del Licey y en 1960-61 tiró dos partidos con los Leones del Escogido).

Fue uno de los pocos jugadores en participar en cuatro décadas en la Liga Dominicana. Concluyó en 1982-1982, con las Estrellas; antes de regresar con los Tigres como coach de bullpen. Silvano muere un 5 de octubre del 2007 a los 68 años.

En 1979-80 fue el líder de efectividad en la Liga Dominicana con 1.49, al permitir 9 carreras limpias en 54.1 entradas.

Ocupa el tercer lugar en victorias en la Liga Dominicana con 64, detrás de "Guayubín" Olivo (86) y "Chichí" Olivo (79). En juegos perdidos ocupa también el tercer puesto con 56, en juegos completos el séptimo con (22) igualado con Jay Ritchie, ocupa el segundo lugar en juegos lanzados con (358).

Su récord de por vida fue de 64-56, logrando 8 blanqueadas, 29 juegos salvados y una efectividad de 2.86. En 1,198.1 entradas permitió 1,179 hits y 381 carreras limpias, ponchó a 559 bateadores y otorgó 236 boletos.

En la historia del béisbol criollo figura en segundo lugar en partidos lanzados (358), segundo en innings lanzados (1,198.67), blanqueadas 8 (empatado con Pedro Borbón) y cuarto en ponches (559), décimo en aperturas (105), duodécimo en salvamentos y promedio de carreras limpias permitidas. Fue líder en blanqueadas (2) en 1964-65; victorias (11), partidos completos (7), episodios lanzados (136) y aperturas (15); en 1967-68 en efectividad (1.49) y juegos salvados (7) en 1979-80.

Silvano, al igual que otros destacados lanzadores de las décadas del 60 y 70 a pesar de su destacada actuación, no logro alcanzar las ligas mayores.

Trabajó durante 14 temporadas en las ligas menores entre 1961 y 1976, doce en la organización de los Piratas de Pittsburgh y las dos últimas en las filiales de los Gigantes de San Francisco. En 460 apariciones, 143 como abridor, tuvo marca vitalicia de 104-94, con efectividad de 2.86, 70 juegos completos, 19 lechadas y 26 rescates.

Tiró 1,589 innings, aceptando 1,488 hits y 505 carreras limpias, abanicó 898 y caminó a 387, con un WHIP de 1.180. En la estación de 1966, en doble A, terminó con récord de 14-9 y promedio de carreras limpias de 3.08, con 8 juegos completos; compiló récord de 13-7, efectividad de 143, 14 juegos completos y 4 lechadas en 1968, entre doble A y triple A, y en la estación de 1970, en doble A, logró foja de 10-7, 7 juegos completos, 4 blanqueadas y 5 salvamentos.

Circuito mexicano

En el verano de 1972 y 1973 actuó en la Liga Mexicana de Béisbol, registrando actuaciones históricas, siendo además protagonista de un incidente que le valió su expulsión de por vida del circuito.

El caso de Silvano Quezada cerró con un increíble resultado, siendo el mejor lanzador de la liga entre 1972 y 1973, la Liga Mexicana decidió suspenderlo.

En el año de 1972 Silvano Quezada con los Cafeteros de Córdoba tuvo marca de 21-11 y 3.31 de efectividad.

Mientras en la temporada del 1973, Quezada logró marca de 22-2 y tuvo una efectividad de 1.98, implantando un récord de 16 victorias consecutivas, que se mantiene vigente todavía.

Arturo DeFreites tiene una dilatada carrera en el béisbol en distintos roles.

El récord superado por Quezada estaba en poder de Jesús "Chuy" Moreno, que en 1953 ganó 14 juegos en línea para los Tecolotes de Nuevo Laredo.

Arturo De Freites

Arturo Marcelino De Freites nació el 26 de abril de 1953 en San Pedro de Macorís. Es un ex jugador de la primera base que jugó en las Grandes Ligas.

Fue firmado por Cincinnati como amateur el 7 de mayo de 1970. Debutó en Grandes Ligas el 7 de septiembre de 1978 con Cincinnati, único equipo con el que jugó hasta 1979.

Liga Dominicana

Como jugador debutó en el béisbol criollo en el 1971 con las Estrellas, también vio acción los Tigres y Leones antes de terminar su carrera de 17 años con los Azucareros del Este.

Jugó para las Estrellas Orientales y los Toros del Este y fue dirigente de los Leones del Escogido, Gigantes del Cibao (2003-04;2004-05;2005-06; 2011-2012) y Estrellas Orientales (2006-2007),

Carrera como dirigente

De Freites, de 72 años inicia su carrera como dirigente con las EO en el año del 1993-1994

Además, por más de 30 años se ha mantenido en las posiciones de asistente y coach de los equipos Azucareros, Estrellas, Leones y también en las oficinas de equipos de la Liga Dominicana.

Con los Orientales inició la carrera de dirigente en la temporada 1993-94 y con los Leones en sustitución de Luis Pujols en 2001-02.

Tiene en su palmarés tres premios de Manager del Año en la pelota dominicana, logrando el galardón dos veces con los Gigantes del Cibao (2004-05 y 2006-07) y con las Estrellas Orientales (2007-08). También ha dirigido a los Leones del Escogido.