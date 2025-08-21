Roman Anthony conecta jonrón y los Medias Rojas superan a los Yankees

El novato Roman Anthony conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada y condujo tres carreras en un memorable debut en el Yankee Stadium y los Medias Rojas de Boston sobrevivieron a las luchas en el plato para una victoria por 6-3 sobre los Yankees de Nueva York el jueves por la noche.

Nathaniel Lowe golpeó un doble RBI de Luke Weaver (3-4) en el séptimo para darle a Boston una ventaja de 4-3.

Anthony, que tuvo un sencillo de carrera impulsada en el sexto, conectó su quinto jonrón de su carrera cuando se desconectó de Yerry De Los Santos después de que el primera base Paul Goldschmidt cometiera el cuarto error de Nueva York.

Los Red Sox fueron 3 de 19 con corredores en posición de anotación, rompieron una racha perdedora de tres partidos y se movieron a un juego de los Yankees por el primer lugar de comodín de la Liga Americana.

Ceddanne Rafaela anotó la primera carrera de Boston en un error de lanzamiento del receptor Ben Rice.

Rice jonrón y Goldschmidt conectó un sencillo de carreras impulsadas para los Yankees, cuya cuarta racha ganadora de cinco partidos se detuvo y que perdió por cuarta vez en sus últimos 13 partidos.

Después de que el titular de Boston Lucas Giolito permitiera tres carreras y cinco hits en 4 2/3 entradas, cinco relevos se combinaron en 5 1/3 entradas sin anotar, incluido Greg Weissert (5-4), que mantuvo a los Yankees a un hit en 1 1/3 entradas.

el titular de Nueva York, Luis Gil, permitió dos carreras, una ganada, y cuatro hits en cinco entradas. Emitió cinco bases por bolas en su cuarta salida desde que regresó de una tensión de lat.