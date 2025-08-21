Pausa de 10 días

¿Qué pasó ayer en Santiago, específicamente en la Cámara Civil donde se conoce la demanda de los accionistas de las Águilas pidiendo anulación de las pasadas elecciones? El resultado fue simple: el juez de referimiento dispuso un plazo de 3 días a los abogados de los demandantes a fin de que presenten conclusiones, y otros 3 días para que la defensa haga lo mismo a modo de réplica.

Eso sucederá la próxima semana, y de ahí en adelante habrá que esperar un par de semanas para que dicho juez anuncie su decisión, teniendo dos opciones: 1) rechazar la demanda por no tener fundamento, y 2da, darle curso a la misma y enviar el caso a juicio de fondo.

¿Qué quieren las Águilas? Desde luego que el juez rechace, y ellos, es decir, el consejo directivo, seguir en paz en los trabajos para el próximo torneo que inicia el 15 de octubre.

¿Qué desean los demandantes? Que el juez ordene juicio de fondo y que, en segunda instancia, designe una administración “secuestraria” que maneje el equipo mientras dure el conflicto.

¿Qué significa esto? Que el caso es bastante complicado porque si se produce esta última determinación las consecuencias no serían buenas. Y peor aún es que, como he señalado anteriormente, no se vislumbra ninguna posibilidad de entendimiento entre las partes.

Así de complejo está el caso, y las Águilas lo saben. Lamentable que esto suceda, pero es una realidad. No es un “reality show”.

BUEN DINERO: Usted lee en la prensa que Marileidy Paulino ha acumulado premios por un valor cercano a medio millón de dólares en lo que va de año. Eso pudiera parecerle poco dinero, pues ahora todo es en “muchos millones”, y se ve más disminuido si toma de parámetros lo que ganan los peloteros o los NBA dominicanos.

Sin embargo, llama la atención lo mucho que avanza esta joven, nativa de Nizao, porque además de esos premios tiene muchos otros ingresos relacionados con pactos corporativos locales e internacionales. Algunos de esos contratos publicitarios son temporeros, pero otros duran años a fin de que se utilice su figura como ícono nacional.

¿Qué otros atletas dominicanos han ganado millones de dólares en sus competencias? No sé si Félix Sánchez se acercó por esos predios, pero no resulta tan fácil, pues para sus mejores días, hace cerca de 20 años, no abundaba este modelo. Las prodigiosas piernas de Marileidy la convierten en millonaria, en dólares, y esto está bien.

Hay que aplaudir que cualquier atleta dominicano, nacido en la pobreza, alcance esos niveles, pues también se beneficia su familia.

UNO MÁS: Dice un reporte que el joven Joel Peguero, lanzador, acaba de ser subido por los Gigantes de San Francisco y que la tira a 101 millas por hora. Es nativo de Santo Domingo, mide solo 5 pies 11 pulgadas, y es un fenómeno por su insistencia en el progreso, pues fue firmado hace diez años.

Es decir, Tampa Bay lo firmó en 2015 y empezó su carrera de liga menor al año siguiente. Tiene diez temporadas en las menores, y se destaca por su potencia. Ahora estaba en Sacramento, triple A de los Gigantes, y anteriormente había pasado también por Washington y Detroit. Llegó a los Gigantes como agente libre el pasado invierno. Aquí pertenece a los Toros del Este y estuvo lanzando el pasado torneo. Recientemente, los Gigantes tuvieron una baja cuando enviaron a otro dominicano, Camilo Doval, a los Yanquis.

NOTAS DE MLB.-

.- En la actividad de este jueves, los Mets volvieron a perder. Fueron vencidos por Washington, que les ganó su serie de 3 juegos. El marcador final fue 9 por 3, y los Mets se quedan con marca de 67-60 y se alejan a 7 de los Filis, en la División Este de la Nacional. James Wood, de Washington, disparó su jonrón 26 y Francisco Lindor su 25. Juan Soto falló 5 turnos y bajó su promedio a .247, con 31 jonrones, 72 empujadas. Todavía tiene chance de alcanzar los 40 cuadrangulares.

.- Los Dodgers dividieron su serie ante Colorado, venciendo 9 por 5. Los Dodgers, con 73-55, siguen en primer lugar de la División Oeste, 1 juego por encima de San Diego. Shohei Ohtani estuvo en descanso, algo bien raro, y tampoco jugó el dominicano Teoscar Hernández.

Los Padres vencieron a San Francisco 8 por 4, y el derrotado fue Justin Verlander, con récord de 1-10, pese a efectividad decente de 4.64. Ramón Laureano pegó de 4-2, y sube su promedio a .299, con 19 jonrones, 59 empujadas. El año pasado jugó para Cleveland y Atlanta y tuvo .259-11-33.

Yanquis y Boston tienen serie de 4 juegos en proceso, y esa será la noticia del fin de semana en MLB.