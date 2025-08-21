Los lanzamientos más valiosos en MLB - II

Run Value es una estadística novedosa que permite evaluar los lanzamientos más efectivos de las GrandesLigas, asignando un valor que representa las carreras que previenen.

En la última entrega sobre este tema, presentamos el segundo grupo de lanzamientos de mejor Run Value en2025, de acuerdo a Statcast:La bola rápida de Nick Pivetta (Run Value de 20)Gracias a mejor comando y mayor movimiento, la bola rápida de Pivetta ha sido más efectiva que nunca en2025.

Los oponentes apenas le han bateado .187 con un Slugging de .313. En esta temporada, Pivetta hautilizado con destreza sus lanzamientos secundarios (curva, sweeper y cutter) para preparar los bateadores eincrementar la efectividad de su lanzamiento rápido.

El cambio de velocidad de Michael Wacha (Run Value de 17). El veterano de 34 años ha construido una exitosa carrera de 13 temporadas por su habilidad para mantener alos bateadores fuera de paso suprimiendo y aumentando velocidad en los lanzamientos.

El cambio de Wachaes nivel élite, con una separación de velocidad de 13 millas contra su bola rápida y una acción de brazo y puntode soltar la pelota que impiden a los bateadores reconocer el pitcheo.

Este año le batean .156, con Sluggingde .210 y CERO cuadrangulares permitidos.La bola rápida de Paul Skenes (Run Value de 16)Varias claves para hacer este lanzamiento tan efectivo.

Primero, la velocidad promedio de 98.3 mph, que es lamás alta para un abridor en MLB. Pero Skenes también imprime tremendo movimiento vertical de 14 pulgadas,rompimiento lateral y extensión sobresaliente de 6.7 pies.

Esa combinación suprime el contacto sólido demanera significativa, provocando un promedio de los oponentes de .214.La bola rápida de Andrew Abbott (Run Value de 16)El zurdo de Cincinnati demuestra que no hay que romper el radar para tener una bola rápida efectiva.

Convelocidad promedio de apenas 92.6 mph, Abbott logra resultados con un “combo” de movimiento, una mociónque impide a los bateadores seguir el lanzamiento, y movimiento vertical por encima del promedio, ademásde rompimiento lateral. Gracias a esas características, sólo le han bateado .202 con Slugging de .335.

El slider de Chris Sale (Run Value de 16)Un lanzamiento históricamente efectivo que le ha permitido al veterano ser dominante siempre que ha estadosaludable.

El ganador del Premio Cy Young de 2024 tiene un ángulo incómodo y excelente localización, ademásde un agarre poco usual que le permite controlar el movimiento con su dedo pulgar, aumentándolo oreduciéndolo a su antojo. En 2025, apenas le han bateado .153, promedio consistente con su historial.