El lanzador derecho Paul Blackburn firma con los Yankees tras ser liberado por los Mets

Una semana después de su última aparición con los Mets de Nueva York, Paul Blackburn firmó el jueves con los Yankees para aportar profundidad al bullpen de los líderes del comodín de la Liga Americana.

Originalmente, Blackburn debía estar con los Yankees para el juego del miércoles contra los Rays en el Steinbrenner Field, pero sufrió importantes retrasos en sus vuelos en Texas después de volar desde Idaho y no llegó a Nueva York hasta temprano el jueves por la tarde después de volver a reservar sus vuelos.

"Ayer pasé prácticamente todo el día en el aeropuerto con retrasos, cancelaciones y todo", dijo Blackburn antes de que los Yankees abrieran una serie de cuatro juegos contra los Medias Rojas de Boston.

Blackburn tuvo marca de 0-3 y una efectividad de 6.85 con los Mets esta temporada. El lanzador derecho lanzó por última vez las últimas cinco entradas de la derrota por 11-6 ante Atlanta el 13 de agosto, cuando permitió dos carreras.

“Algo de profundidad, algo de longitud”, dijo el mánager Aaron Boone. “Nuestro bullpen ahora mismo no cuenta con muchos jugadores que nos den mucha longitud, así que obviamente tenemos un historial de éxito en las Grandes Ligas”.

Blackburn, de 31 años, fue designado inicialmente para asignación por los Mets el sábado para hacer espacio para el prospecto Nolan McLean. Los Mets anunciaron su liberación el martes tras rechazar una asignación directa a las menores y pasar por waivers el lunes.

"Fue duro, pero creo que es un buen punto de partida", dijo Blackburn. "Simplemente contribuiré como pueda durante el resto del año y seguiré a partir de ahí".

Blackburn fue adquirido originalmente por los Mets de los A's el 30 de julio de 2024 e hizo cinco aperturas antes de que le diagnosticaran una fuga de líquido cefalorraquídeo en la espalda y se sometiera a una cirugía que puso fin a la temporada.

Comenzó esta temporada en la lista de lesionados con una inflamación en la rodilla derecha y una enfermedad retrasó su debut en la temporada hasta el 3 de junio. Después de una efectividad de 7.71 en seis apariciones, Blackburn regresó a la lista de lesionados con un pinzamiento en el hombro derecho antes de ser activado la semana pasada.

"Ha sido raro", dijo Blackburn. "La verdad es que no sabía qué esperar ni qué hacer. Simplemente intenté estar listo, seguir lanzando, estar disponible a menos que alguien me llamara".

Blackburn tiene marca de 22-31 con una efectividad de 4.96 en 93 juegos (86 aperturas) desde que debutó con los A's en 2017. Tuvo marca de 7-6 con una efectividad de 4.28 en 21 juegos para los A's en 2022 y fue incluido en su único equipo All-Star.

Para liberar espacio en la plantilla para Blackburn, Allan Winans fue enviado a Triple-A Scranton/Wilkes Barre.