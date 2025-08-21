Vinnie Pasquantino da jonrón por juego seguido; Reales dominan a los Rangers

Vinnie Pasquantino disparó jonrón por cuarto juego consecutivo, esta vez un jonrón de la ventaja al abrir la sexta entrada, y los Kansas City Royals vencieron el jueves 6-4 a los Texas Rangers para su sexta victoria en sus últimos siete juegos.

Nick Loftin también conectó jonrón para los Royals, que aumentaron sus esperanzas de playoffs al terminar 8-2 en una serie en casa de 10 juegos, la mayor cantidad de la temporada.

Michael Lorenzen no logró completar la quinta entrada para Kansas City, pero Ángel Zerpa (5-1), Daniel Lynch IV, John Schreiber y Taylor Clarke lograron dominar a los Rangers. Carlos Estévez se encargó de la novena para su 33.er salvamento, líder de la Liga Americana.

Corey Seager conectó tres hits y Josh Smith impulsó un par de carreras para Texas. Jacob Webb (4-4) permitió el jonrón de Pasquantino.

Los Royals se adelantaron 2-1 en la tercera entrada, cuando Bobby Witt Jr. envió un elevado al jardín izquierdo central que el jardinero de los Rangers, Wyatt Langford, perdió en el sol. La pelota rebotó en la banda de advertencia y luego en la parte superior del muro, lo que le dio al veloz Witt tiempo suficiente para recorrer las bases y conectar lo que pareció un jonrón dentro del parque.

Los árbitros se reunieron y decidieron marcar un doblete por regla general, ya que un aficionado parecía haber tocado la pelota. Los Royals impugnaron la decisión y se confirmó, pero Salvador Pérez impulsó a Witt con un sencillo momentos después.

Kansas City agregó dos más en el cuarto antes de que los Rangers empataran el juego con tres carreras en el quinto.

Eso preparó el escenario para Pasquantino, cuya racha de cuatro jonrones está a uno del récord del club de los Royals.