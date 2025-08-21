James Wood conecta cuadrangular y los Nats. vencen a los Mets; Soto de 5-0

James Wood salió de una mala racha con un jonrón de tres carreras, Riley Adams disparó un sencillo de dos carreras que puso arriba a los Nacionales de Washington en la quinta entrada y estos, últimos en la tabla, vencieron el jueves 9-3 a los Mets de Nueva York para llevarse dos de tres juegos ante sus golpeados rivales de la División Este de la Liga Nacional.

El batazo de Wood al campo opuesto hacia la izquierda en la novena entrada fue su jonrón número 26 de la temporada, pero apenas su segundo desde que el toletero de segundo año jugó en su primer Juego de Estrellas.

El novato Brady House conectó tres hits y una carrera impulsada para los Nacionales, quienes tuvieron otra sólida actuación de su inexperto bullpen después de que el All-Star MacKenzie Gore no pudiera superar la quinta entrada. Jackson Rutledge (2-2), Clayton Beeter, PJ Poulin, Cole Henry y José A. Ferrer se combinaron para permitir un hit en 4 2/3 entradas, con Ferrer sacando los últimos cuatro outs para su cuarto salvamento.

Francisco Lindor rompió el récord de la franquicia de los Mets de jonrones para abrir la temporada con su octavo. Fue su jonrón número 25 de la temporada y el 28 de su carrera como primer bate.

Starling Marte también conectó un jonrón para los Mets, quienes no contaron con los titulares Brandon Nimmo y Jeff McNeil en la alineación debido a lesiones persistentes . McNeil se ponchó como bateador emergente en la octava.

Nueva York ha perdido 16 de 21 y está siete juegos detrás del primer lugar Filadelfia en la división.