Freddie Freeman conecta jonrón; Kershaw domina a Colorado

Freddie Freeman conectó un jonrón de dos carreras en el sexto lanzamiento del juego, Clayton Kershaw ganó su cuarta apertura consecutiva y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el jueves 9-5 a los Rockies de Colorado.

Andy Pages conectó dos hits, incluyendo un jonrón, para que los Dodgers se llevaran la victoria en la serie de cuatro juegos en el Coors Field. Alex Freeland conectó tres hits y se quedó a un jonrón del ciclo, mientras que Freeman y Mookie Betts conectaron dos hits cada uno.

Kershaw (8-2) permitió tres carreras y seis hits en 5 2/3 entradas, quedándose a un out de su cuarta apertura consecutiva de calidad después de que el sencillo de dos outs de Brenton Doyle en el sexto puso el marcador en 8-3.

Kershaw, quien ponchó a tres y dio una base por bolas, mejoró a 29-11 contra los Rockies, su mayor cantidad de victorias contra cualquier oponente.

Doyle tuvo dos hits, incluido un jonrón y cuatro carreras impulsadas, y Jordan Beck tuvo dos hits para los Rockies, que habían ganado siete de nueve.

Freeman conectó un jonrón de 451 pies en el primer lanzamiento de su turno al bate después de que Betts caminó para abrir el juego contra Chase Dollander (2-10), y los Dodgers anotaron en cada una de las primeras cinco entradas para construir una ventaja de 8-2 coronada por el jonrón de Pages al abrir el quinto.

El jonrón de dos carreras de Doyle en la octava puso el marcador en 9-5.

Los titulares de los Dodgers, Shohei Ohtani y Teoscar Hernández, tenían días libres programados. Ohtani fue golpeado en el muslo derecho por un batazo de regreso mientras lanzaba el miércoles, pero se espera que juegue en la serie contra San Diego este fin de semana, según informó el mánager Dave Roberts.

Dollander permitió nueve hits, cinco de ellos extrabases, y se marchó después de que el doble de Freeland coronara una cuarta entrada de dos carreras para una ventaja de 7-1 para los Dodgers. Ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.