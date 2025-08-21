Brice Turang pega jonrón de dos carreras y los Cerveceros derrotan Cubs

Brice Turang conectó un jonrón de dos carreras, Isaac Collins impulsó dos carreras de seguridad y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron el jueves 4-1 a los Cachorros de Chicago.

Turang y Sal Frelick tuvieron dos hits cada uno y los Cerveceros abrieron una ventaja de siete juegos sobre Chicago en la División Central de la Liga Nacional.

Milwaukee se llevó el último partido de una serie de cinco juegos en el Wrigley Field tras tres victorias consecutivas de los Cubs. Los Brewers ganaron el primer partido del lunes por 7-0.

El abridor de Milwaukee, Quinn Priester, permitió una carrera y tres hits en 4 1/3 entradas, pero no logró su undécima victoria consecutiva. El lanzador derecho otorgó cinco bases por bolas, su máximo de la temporada, ponchó a cuatro y fue relevado por Nick Mears (5-3) en la quinta.

Cinco relevistas de los Cerveceros limitaron a Chicago a dos hits. Trevor MeGill evitó un sencillo en la novena entrada para su 16.º salvamento.

El abridor de los Cachorros, Shota Imanaga (8-6), permitió dos carreras y tres hits en siete entradas, ponchando a cinco.

Pete Crow-Armstrong impulsó la única carrera de los Cubs con un elevado de sacrificio en la quinta. Chicago no logró aprovechar sus ocho bases por bolas y dejó a 11 hombres en base.

El toletero estrella de los Cubs, Kyle Tucker, regresó a la alineación después de perderse tres juegos y se fue de 4-0 con una base por bolas.