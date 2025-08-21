La actuación de los jugadores dominicanos a nivel de Triple A

A medida que se acerca la temporada otoño-invernal 2025-2026, y a la vez está próximo a finalizar las Ligas Menores, es importante ponernos al día con los jugadores dominicanos en Triple A.

En la Liga Internacional están presentes dos de los principales prospectos dominicanos: Enmanuel Rodríguez y Kevin Alcántara. Ambos son jardineros, Rodríguez es el prospecto 71 de MLB. Presente en el St. Paul, Minnesota (Águilas, .273-5-27). La única debilidad de ese joven es la salud, pues gran parte de su carrera ha estado lesionado. Alcántara es el prospecto número 5 de los Cubs (Licey, .262-16-64).

Uno de los jugadores criollos con mejores registros en ese nivel es el intermedista Francisco Urbáez. Firmó a los 22 años, en el 2020, actualmente está ubicado en Louisville, sucursal de los Rojos de Cincinnati (Leones, .323-4-42), ocupa el tercer puesto en promedio de bateo en la Liga Internacional (INT).

Rodolfo Martínez, Norfolk, Baltimore (LE, 2-1 4.96, 3 rescates); Roansy Contreras (Toros, 7-3 3.78). Con el Buffalo, Toronto, Jonathan Clase (ÁC, .260-4-11); el prospecto Orelvis Martínez (TL, .183-13-32); Robinson Piña (Estrellas, 4-3 3.58, lesionado); Rainer Núñez (EO, .260-7-28). Deyvison De Los Santos, Jacksonville, Miami (Gigantes, .252-12-49); Anderson Pilar (GC, 5-1 4.60, 4 salvados).

Johan Rojas, Lehigh Valley, Filis (GC, .275-0-5); Rafael Lantigua (TE, .240-6-44); Rodolfo Castro (EO, .214-14-59). Juan Brito, Columbus, Cleveland (TE, .243-4-17, lesionado); Jhonkensy Noel (TE, .262-12-35). Gilberto Celestino, Syracuse, Mets (AC, .281-9-34, lesionado); Luis De Los Santos (LE, .239-7-37). Jesús Liranzo, Nashville, Milwaukee (LE, 2-3 3.26, 5 SV); Joel Payamps (EO, 1-1 3.18, 4 rescates).

Jeimer Candelario, Scranton, NYY (TE, .200-4-32); Bryan De La Cruz (TE, .259-10-36). Jonathan Hernández, Durham, TB (AC, 1-0 4.50, lesionado). Eddy Yean, Indianápolis, Pittsburgh (EO, 6-5 3.14, 7 salvados), cuarto en rescates de la Internacional. El veterano Wander Suero, Gwinnett, Atlanta (TL, 1-3 1.45, 12 rescates), es el líder de salvados de la INT; Eddys Leonard (AC, .230-18-54).

Luis Campusano es un jugador con raíces dominicanas y ha tenido una actuación sobresaliente en la Costa del Pacífico. Accionando en Chihuahuas, SD (.328-22-75), es líder en SLG (.620), OBP (.439) y OPS (1.059); segundo en bateo, tercero en jonrones y quinto en remolcadas. Sus compañeros Rodolfo Durán (EO, .283-9-47); Raúl Brito (AC, 6-2 6.13), décimo en triunfos y Francis Peña (LE, 3-2 3.76). El prospecto Adael Amador, Alburquerque, Colorado (AC, .266-7-34).

Sergio Alcántara, Reno, Arizona (TL, .241-2-22); Cristian Mena (TL, 2-3 4.84, lesionado); Cristian Monte De Oca (GC, 1-0 4.07), subido el martes a las Mayores. Marco Luciano, Sacramento, SF (TE, .218-20-58), cuarto en jonrones de la PCL; Helcris Olivares (GC, 0-0 3.86); Miguel Díaz (TL, 4-1 4.26, 5 SV); Antonio Jiménez (TE, 2-2 3.55, lesionado). Esteury Ruiz, Oklahoma, LAD (TL, .305-11-48, 50 robos), líder en estafadas de la Costa del Pacífico. Carlos Durán, Las Vegas, Atléticos (TL, 4-0 5.33).

Leody Taveras, Tacoma, Seattle (AC, .205-3-17); Blas Castaño (GC, 6-4 4.83), décimo en victorias, tercero en ERA de la Costa del Pacífico; Domingo González (GC, 2-1 4.93). Miguel Ullola, Sugar Land, Houston (GC, 5-4 3.83, 109 ponches), tercero en K de la PCL. Junior Pérez, Las Vegas, Atléticos (EO, .352-7-12); Eduarniel Núñez (EO, 2-0 1.04, 5 salvados). Julián Fernández, Rochester, Washington (EO, 3-1 3.61, 4 SV). Sammy Peralta, Salt Lake, LAA (EO, 3-2 4.37).