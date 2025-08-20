Tigres le anotan siete carreras a Framber Valdez y derrotan a Houston

Dillon Dingler conectó un triple en una primera entrada de seis carreras y los Tigres de Detroit completaron una barrida sobre los Astros de Houston con una victoria de 7-2 el miércoles.

Dingler añadió un doble y anotó dos veces mientras los Tigres ganaban por séptima vez en ocho juegos. Los Astros han perdido cuatro consecutivos.

Charlie Morton (9-10) permitió dos carreras con tres imparables y tres bases por bolas en seis entradas.

El dominicano Framber Valdez (11-7) cedió siete carreras, igualando un máximo de la temporada, en cinco entradas. Tiene un récord de 0-3 en sus últimas cinco aperturas.

Los Tigres anotaron cinco carreras antes de que Valdez lograra un out. Jahmai Jones y el venezolano Gleyber Torres comenzaron la primera entrada con bases por bolas, el cubano Andy Ibáñez bateó un sencillo producrtor y Spencer Torkelson puso el juego 2-0 con un doble.

El primer lanzamiento descontrolado de Valdez permitió que Ibáñez anotara, y después de que Riley Greene recibió una base por bolas, Valdez realizó otro lanzamiento descontrolado que permitió a Torkelson anotar la cuarta carrera.

Dingler luego pegó un triple contra la barda del jardín central. Taylor Trammell chocó contra la cerca mientras intentaba hacer la jugada y terminó dejando el juego en un carrito. Valdez finalmente consiguió un out cuando el dominicano Wenceel Pérez fue retirado con un rodado, pero el boricua Javier Báez conectó un sencillo impulsor para poner la pizarra 6-0.

Por los Astros, los dominicanos Yainier Díaz bateó de 3-2 con una carrera anotada, Jeremy Peña de 4-1 y Jesús Sánchez de 4-0; el puertorriqueño Carlos Correa de 3-1; el hondureño Mauricio Dubón de 4-1 con una anotada y dos remolcadas; y el venezolano José Altuve de 4-0

Por los Tigres, el puertorriqueño Javier Báez bateó de 3-2 con dos carreras producidas; el cubano Andy Ibáñez de 4-1 con una anotada y una impulsada; el venezolano Gleyber Torres de 3-0 con una anotada; y el dominicano Wenceel Pérez de 4-0.