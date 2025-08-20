Sandy Alcántara lanza 7 entradas impecables y Marlins vencen San Luis

Sandy Alcántara lanzó pelota de dos carreras durante siete entradas, el novato Máximo Acosta disparó su jonrón de por vida y los Marlins de Miami derrotaron el miércoles 6-2 a los Cardenales de San Luis.

Heriberto Hernández tuvo tres hits y dos carreras impulsadas y Troy Johnston conectó dos sencillos para los Marlins, que evitaron una barrida en la serie de tres juegos.

Alcántara (7-11) dispersó cinco hits y ponchó a nueve, su mayor cantidad en la temporada. Fue la tercera salida de la temporada del lanzador derecho de 29 años, que duró siete entradas.

Acosta, quien no había conectado hits en ocho turnos al bate desde que fue llamado el lunes, conectó una bola rápida del abridor de los Cardinals Andre Pallante 418 pies sobre la pared del centro en la sexta entrada para aumentar la ventaja de Miami a 5-2.

Los Cardenales habían reducido su déficit a 4-2 en la parte alta de la entrada gracias al jonrón solitario de Willson Contreras, su número 17.

Hernández anotó desde tercera con un roletazo de doble play en la segunda, y le dio a los Marlins una ventaja de 3-0 con un sencillo de dos carreras en la tercera.

El doble RBI de Lars Nootbaar en el quinto puso a los Cardinals en el tablero antes de que Johnston conectara un sencillo productor en la mitad inferior para darle a los Marlins otra ventaja de tres carreras.

Pallante (6-11) fue relevado después de 5 1/3 entradas. Permitió cinco carreras y ocho hits, con cuatro ponches.