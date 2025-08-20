La rotación para el Clásico

Todos los días, en los programas deportivos de cualquier índole, es tema recurrente la conformación del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Se hacen las posibles alineaciones y también la rotación de pitcheo, más un montón de relevistas.

Eso es bueno, porque siempre hay mucha tela por donde contar. Yo aprovecho ese escenario para nombrar aquí algunos de esos nombres, pero hago la salvedad de que será entre enero y febrero cuando se tomarán decisiones de esos peloteros.

¿Por qué en esa época? Porque en ese período surgirán ausencias de jugadores, de pitcheo y de posición, por motivos más que evidentes: lesiones, gente que está en proceso de recuperación, unos que no reciben el permiso de sus equipos y otros que reciben la advertencia de su agente porque el evento no es conveniente debido a que está en el proceso de la agencia libre. En resumen, son variados los factores que inciden en una ausencia, pero aquí vamos con algunos nombres.

Advierto que, en cuanto al pitcheo abridor, cito 7 nombres, todos con calidad, pero por ahí hay otros que pudieran estar disponibles a la hora del mundial.

CRISTOPHER SÁNCHEZ: Zurdo de los Filis de Filadelfia, cosecha actualmente la mejor campaña entre los dominicanos y una de las mejores de MLB. Sus datos dicen que mide 6 pies, 6 pulgadas, es nativo de La Romana y tiene 28 años de edad. Su vigente contrato es de 4 años por US$22.5 millones, y termina en el 2025, muy poco dinero. Además, contempla dos años de opción por equipo, 2029-30. Este año tiene marca de 11-4 y 2.45 de efectividad en 24 aperturas, con 157 ponchados en 150.2 innings. Aquí ha lanzado tres torneos con los Toros del Este, pero no sé si está en roster de este club todavía.

FRAMBER VALDEZ: Es el segundo zurdo dominicano de importancia, pertenece a los Astros de Houston, es nativo de Nizao y está jugando con buen contrato de 1 año por US$18 millones. Ahora mismo atraviesa mal momento, pero su récord es de 11-6 y 3.01 de efectividad en 24 aperturas. Si Houston no le extiende contrato, irá a la agencia libre.

FREDDY PERALTA: Está metido en una tremenda campaña con Milwaukee, récord de 15-5 y 2.78 en 26 aperturas, con 154 ponches en 142 innings. Su contrato es de 4 años por US$22.0 millones y finaliza este año.

LUIS CASTILLO: De los Marineros de Seattle, nativo de Azua, tiene pacto de 5 años por US$108 millones (2023-27). El club tiene opción para el 2028, y este año su marca está en 8-6 y 3.48.

BRYAN BELLO: Derecho de los Medias Rojas de Boston, es nativo de Samaná y tiene 26 años de edad. Su contrato es de 6 años por US$55 millones, hasta el 2029, con opción para el 2030. Su récord del año está en 9-6 y 3.23, con 127 ponches en 128 innings.

JOSÉ SORIANO: Derecho de los Angelinos de Los Ángeles, ha sido una sorpresa este año, mide 6 pies, 3 pulgadas y solo 26 años. Su marca es 8-9 y 4.00, con 130 ponchados en 148 innings. Juega en salario mínimo y sería buena opción.

LUIS GIL: Es nativo de Azua, de los Yanquis de Nueva York, acaba de debutar hace un trío de semanas, tiene 1-1 y 5.14, y habría que esperar cómo anda su salud cuando finalice la temporada.

De esos 7 debe salir algo bueno, un cuerpo monticular envidiable. Luego, hay como 30 relevistas para escoger lo mejor.

JONRONEROS: Increíble lo que hicieron los Yanquis la noche del martes. Pegaron 9 jonrones en una victoria de 13-3 ante Tampa Bay, y es la segunda vez que lo hacen este año (lo habían hecho en su segundo juego de la temporada ante Milwaukee). Esta vez, tres pegaron de dos jonrones: Giancarlo Stanton, José Caballero y Cody Bellinger, y en forma solitaria Aaron Judge, Jazz Chisholm Jr. y Ben Rice. Esa fue la cuarta victoria seguida para Nueva York, que ha ganado 8 de 11 (sin incluir juego del miércoles), pasándole a Boston en el segundo lugar de la División Este. De paso, los 13 jonrones se quedaron cortos por 1 del récord de MLB, impuesto por Toronto en 1987.

UNA VEZ: Aaron Judge llegó a 40 jonrones por cuarta vez en su carrera, y avanza en los récords de siempre de los Yanquis. El líder en ese renglón es Babe Ruth con 11 campañas de 40, Lou Gehrig tuvo 5, Mickey Mantle 4.