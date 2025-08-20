¿Qué pasó realmente con Gustavo Talmaré?

La muerte del prospecto de 14 años, Gustavo Talmaré, además de enlutar al béisbol dominicano, ha dejado varias preguntas que todavía esperan respuestas.

El joven falleció ahogado el pasado viernes en una de las lagunas cercanas a la academia de béisbol IPL International Complex, en el sector El Toro, municipio de Guerra, en Santo Domingo Este, donde residía como parte de su formación.

Sin embargo, el accidente ha despertado reclamos de investigación por parte de su familia.

La madre del adolescente, María Pimentel, aseguró que su hijo fue sacado del agua con las manos empuñadas y con golpes en su cuerpo. Para ella, esos detalles no corresponden con una muerte accidental.

Lo cierto, es que la causa del fallecimiento fue asfixia por inmersión, es decir, ahogamiento. No obstante, la interpretación de la madre generó un matiz de controversia que elevó la presión pública para que se investigue con mayor detalle.

Como parte del proceso, el propietario de la academia, Amaury Nina, fue interrogado durante más de dos horas este martes en la Fiscalía de Santo Domingo Este. Las autoridades no han ofrecido detalles del contenido de la entrevista, pero la misma forma parte del proceso para esclarecer lo sucedido.

La Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes tiene bajo su responsabilidad, de ser necesario, entrevistar a los demás prospectos menores de edad que estaban junto con el fallecido.

¿Qué fue lo que pasó?

El delegado de la Serie del Caribe Kids del 2024, Valentín Contreras, relató al Listín Diario que él fue la última persona que conversó con Gustavo. Según su testimonio, el adolescente le comentó que se iba a recostar un rato antes de comer.

Sin embargo, poco después, decidió –junto a otros tres prospectos- escalar una de las paredes de la academia –de un poco más de 10 metros- para ir a buscar limoncillos y aguacates.

En ese recorrido se encontraba la laguna en la que, minutos más tarde, perdería la vida, cuando el joven supuestamente se lanzó para “demostrarle” a sus compañeros que él podría cruzarla.

“Todos en la academia pensábamos que él estaba durmiendo, porque dijo que iba a descansar. Ellos utilizaron una casita para los perros para poder escalar por la pared. Por sus propios méritos no podrían subirla, es demasiado alta. De hecho, es la academia con mayor seguridad de la zona”, dijo Velentín.

Los otros dos prospectos que salieron junto a Talmaré fueron un par de dominicanos y un venezolano, este último intentó varias veces sacar a Gustavo, pero fue imposible.

“Talmaré incluso se quedó en sus manos con el pantalón del venezolano, porque él intentaba rescatarlo. Él fue quien llegó con la noticia a la academia”, añadió Valentín.

Esa versión de que intentaba sostenerse del pantalón de su compañero podría ser la razón por la cual fue sacado del agua con las manos empuñadas, tal y como lo advirtió su madre.

La academia IPL permanecía cerrada este martes cuando Listín Diario acudió al lugar.

El personal de vigilancia indicó que todos los prospectos fueron llevados a sus hogares. El complejo se mantendrá cerrado por al menos una semana, para guardar el luto por la pérdida de su compañero.

Mientras, algunos vecinos cercanos a la laguna donde fue encontrado Gustavo indicaron que ese no es un lugar frecuentado para bañarse, sino utilizada casi exclusivamente para la pesca. Según relataron, en esa zona existen al menos cinco o seis cuerpos de agua similares.

También comentaron que les llamó la atención que los muchachos lograran escalar la pared de la academia.

“Esa academia es la más segura”, dijo Santos Cruz, secundando lo dicho por Contreras.

Talmaré, un prospecto top de su clase, estaba llamado a firmar por alrededor de cuatro millones de dólares.

Fue el mejor jugador del equipo dominicano en la Serie del Caribe Kids 2024, terminó como el líder de jonrones del torneo.