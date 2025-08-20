Jonrón de Josh Bell y relevo clave del novato Cole Henry permiten a Washington vencer 5-4 a Mets

Josh Bell conectó un jonrón e impulsó dos carreras, el relevista novato Cole Henry salió de un aprieto en la sexta entrada y los Nacionales de Washington resistieron el miércoles para vencer 5-4 a los Mets, poniendo fin a la racha de tres victorias consecutivas de Nueva York.

El 16to jonrón de Bell fue un batazo de línea de 420 pies a las gradas del jardín derecho en la quinta entrada contra el atribulado abridor japonés Kodai Senga (7-5), quien permitió cinco carreras (cuatro limpias) en cinco innings y resto.

Brett Baty de Nueva York conectó su 15to jonrón, un cohete de 455 pies en la quinta entrada. El jardinero derecho de los Nacionales Dylan Crews se quedó inmóvil mientras la pelota volaba al segundo nivel.

El novato Brad Lord (4-6) lanzó cinco sólidas entradas para los Nacionales antes de perder el control en la sexta. Transfirió a los dos primeros bateadores, luego permitió dobles consecutivos con un out a Pete Alonso y Jeff McNeil que acercaron 5-4 a los Mets. Henry entró y, enmedio de un error de lanzamiento del tercera base Paul DeJong, retiró a Cedric Mullins con un elevado y a Luis Torrens con un rodado para dejar las bases llenas.

El dominicano José A. Ferrer trabajó la novena para su tercer salvamento.

Miguel Cairo, el mánager interino de los Nacionales, fue expulsado por el árbitro principal Todd Tichenor en la parte alta de la sexta.

Brandon Nimmo, el jardinero izquierdo de los Mets, salió en la segunda entrada con rigidez en el cuello.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 3-1, una anotada. Los dominicanos Juan Soto de 3-0, una anotada; y Starling Marte de 3-1. El venezolano Luis Torrens de 4-0.