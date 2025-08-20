Hurston Waldrep poncha a 7 y los Bravos blanquean Medias Blancas 1-0

Hurston Waldrep ponchó a siete en siete entradas, la mejor marca de su carrera, y los Bravos de Atlanta vencieron el miércoles 1-0 a los Medias Blancas de Chicago.

Marcell Ozuna anotó desde la tercera base en la cuarta entrada gracias a un error en el cuadro interior, y Atlanta se llevó el último juego de la serie de tres. Raisel Igelesias lanzó la novena para su 21.er salvamento.

Chicago ha perdido seis de sus últimos siete partidos y 13 de sus últimos 16.

Waldrep (4-0), en su quinta apertura de su carrera, permitió sólo cuatro hits y regaló una base por bolas.

El abridor de los White Sox, Martín Pérez (1-3), lanzó sólidas 5 1/3 entradas, permitiendo solo tres hits y una carrera mientras ponchaba a cinco.

La racha de 12 juegos de Michael Harris II, de Atlanta, llegó a su fin después de una noche de 0 de 3 en el plato.

Los Bravos consiguieron su décima victoria en sus últimos 12 juegos, sumando su cuarta victoria consecutiva en la serie. Aun así, Atlanta se encuentra 16 juegos por detrás en la clasificación de la División Este de la Liga Nacional.