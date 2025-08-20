Gurriel y Del Castillo guían Diamondbacks a vencer Guardianes en extrainning

Lourdes Gurriel Jr. abrió la novena entrada con un jonrón que empató el juego, Adrián Del Castillo tuvo un sencillo productor con el bate roto en la décima y los Diamondbacks de Arizona vencieron el miércoles 3-2 a los Guardianes de Cleveland.

Gurriel conectó su decimoséptimo jonrón de la temporada, un batazo de 424 pies al jardín izquierdo ante Cade Smith. El jardinero de Arizona también conectó un sencillo productor ante Parker Messick en la primera entrada.

En su debut en las Grandes Ligas, Messick permitió una carrera y siete hits en 6 2/3 entradas, dejando el juego con una ventaja de 2-1. El zurdo ponchó a seis y dio una base por bolas.

En la parte baja de la décima, Alex Thomas abrió la entrada con un toque de sacrificio para mover al corredor automático Pavin Smith a tercera, y Del Castillo lo siguió con un sencillo con el bate roto hacia la izquierda.

John Curtiss de Arizona sacó cuatro outs, ponchando a Angel Martínez para comenzar la décima. Andrew Saalfrank (1-1) entró y retiró a Steven Kwan con una línea al jardín central antes de ponchar al bateador emergente David Fry.