Félix Bautista enfrenta larga recuperación tras cirugía de hombro

El cerrador de los Orioles Félix Bautista se sometió a otra operación importante, esta vez para reparar un desgarro en el manguito rotador y un desgarro en el labrum.

El equipo informa que el dominicano Bautista fue operado el martes por el Dr. Neal ElAttrache en Los Ángeles. Esto se produjo poco más de una semana después de que el manager interino Tony Mansolino anunciara que el lanzador derecho de 2,03 metros se perdería el resto de la temporada debido a una lesión “significativa” en el hombro.

Es probable que Bautista también se pierda la mayor parte de la próxima temporada, parte de una serie de problemas de salud que lo han limitado desde que fue seleccionado para el equipo All-Star en 2023.

Bautista fue uno de los relevistas más imponentes en el béisbol ese año, registrando 33 salvamentos y una efectividad de 1.48. Sin embargo, se perdió el último mes de esa temporada, además de los playoffs, debido a una lesión en el ligamento colateral cubital derecho. Después de la cirugía Tommy John, estuvo fuera durante todo 2024.

Bautista pudo regresar este año, logrando un récord de 1-1 con una efectividad de 2.60 y 19 salvamentos, pero después de 34 entraas y dos tercios de labor, volverá a perderse un tiempo significativo.