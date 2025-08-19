Víctor Robles recibe suspensión de 10 juegos por lanzarle un bate a un pitcher en Triple-A

El jardinero dominicano de los Marineros, Víctor Robles, quien actualmente se encuentra en una asignación de rehabilitación en Triple-A, ha recibido una suspensión de 10 juegos y una multa no revelada por su conducta durante la parte alta de la tercera entrada en el juego del domingo por la tarde en Las Vegas, según anunció hoy Major League Baseball.

Michael Hill, Vicepresidente Senior de Operaciones en el Terreno de MLB, hizo el anuncio.

La suspensión de Robles estaba programada para entrar en vigencia el primer día que Robles regresara al roster activo de Grandes Ligas. Sin embargo, el quisqueyano ha decidido presentar una apelación. Por lo tanto, la disciplina quedará en suspenso hasta que ese proceso se complete.

Robles se ofendió por el primer lanzamiento que vio en la tercera entrada (su segunda vez al bate en el partido) del derecho de Las Vegas, Joey Estes. Robles le hizo swing a un pitcheo alto y pegado, pero casi fue golpeado en el hombro derecho por el lanzamiento. Posteriormente fue reemplazado por el jardinero cubano Víctor Labrada, quien se ponchó.

El guardabosque de Seattle, quien se rehabilita de una dislocación en el hombro izquierdo que sufrió en abril, inicialmente soltó su bate, pero lo recogió y lo arrojó en dirección a Estes desde cerca del plato. Tras ser expulsado inmediatamente por el umpire de home, Joe McCarthy, Robles hizo gestos hacia Estes y comenzó a dirigirse al montículo, donde McCarthy y sus compañeros de los Rainiers detuvieron al jardinero.

Robles había recibido bolazos tres veces de sus cinco partidos de rehabilitación para Tacoma, incluyendo dos veces el martes (una por Estes). El año pasado en las Mayores, el 5 de septiembre de 2024, Robles fue golpeado dos veces contra los Atléticos, incluyendo una por Estes. Los Atléticos han golpeado a Robles con un pitcheo en cuatro ocasiones desde el inicio del 2024.

Después del incidente, Robles publicó lo siguiente en su historia de Instagram:

"Quiero tomar un momento para disculparme sinceramente por mi reciente reacción en el terreno. Dejé que mi frustración me dominara, y entiendo cómo eso pudo haber afectado no solo al juego, sino a la energía y el respeto que todos nos esforzamos tanto por mantener”.

"Salir de una larga rehabilitación y estar alejado del juego durante la mayor parte de la temporada ha sido un desafío físico y mental. Sumado a eso, el reciente fallecimiento de mi madre ha sido increíblemente difícil, y he estado haciendo mi mejor esfuerzo por mantenerme entero. Esa no es una excusa, sino un poco de contexto que siento que merecen para entender de dónde vengo”.

"Ser golpeado 5 veces en 15 veces al bate se sumó a esa presión, y reaccioné de una manera de la que no estoy orgulloso. Este juego significa el mundo para mí, y también la gente que lo juega. Respeto a cada uno de ustedes: mis compañeros, los jugadores contrarios y todos en esta liga”.

"Estoy comprometido a ser mejor, no sólo como jugador, sino como compañero de equipo y competidor. Aprecio su comprensión y estoy agradecido de estar de vuelta en el campo haciendo lo que amo.