Scherzer y Springer lideran a los Blue Jays a una victoria de 7-3 sobre los Piratas

Max Scherzer lanzó seis sólidas entradas para conseguir su victoria número 220 de su carrera, y George Springer conectó un tempranero jonrón de dos carreras para que los Azulejos de Toronto derrotaran el martes 7-3 a los Piratas de Pittsburgh.

Scherzer (4-2) permitió una carrera y cuatro hits, con cuatro ponches y tres bases por bolas. El veterano de 18 años ha lanzado al menos seis entradas en cinco aperturas consecutivas.

Los Blue Jays (74-53) construyeron una ventaja de 5-0 contra Mitch Keller en las primeras dos entradas.

Springer conectó un batazo de 423 pies al jardín central, su vigésimo jonrón de la temporada, en la segunda entrada. Los Blue Jays anotaron tres carreras en la primera entrada, con un sencillo productor de Alejandro Kirk y un sencillo de dos carreras de Nathan Lukes.

Kirk añadió un jonrón de dos carreras, su décimo, ante Colin Holderman en la séptima entrada para poner el marcador 7-1. El receptor All-Star terminó con tres hits y tres carreras impulsadas.

Keller (5-12) fue castigado con cinco carreras en 3 1/3 entradas después de conceder seis carreras en cuatro entradas en una derrota ante Milwaukee, líder de la Liga Nacional, en su apertura anterior el miércoles pasado.

Los Piratas perdieron por octava vez en 10 juegos y cayeron más profundamente en el sótano de la División Central de la Liga Nacional.

El primera base All-Star de los Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., se perdió el juego debido a una rigidez en el tendón de la corva izquierdo. Una resonancia magnética realizada el martes por la mañana no reveló daños.