Resonancia magnética en tendón de Vladimir no muestra daños

Una resonancia magnética realizada al tendón de la corva izquierdo del primera base de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., no mostró daños, aunque no estuvo en la alineación el martes por la noche para el juego de los Azulejos en Pittsburgh.

El mánager de los Blue Jays, John Schneider, dijo que quería ser cauteloso con Guerrero y que el cinco veces All-Star podría regresar el miércoles por la tarde para el final de la serie de tres juegos.

Guerrero abandonó el juego del lunes por la noche, derrotado 5-2 ante los Piratas, en la quinta entrada con tensión en el tendón de la corva después de un par de jugadas defensivas estelares.

Guerrero se dividió dos veces en la primera para atrapar lanzamientos de sus compañeros, el último un tiro largo del campocorto Bo Bichette que retiró a Jared Triolo y cerró la tercera. Guerrero regresó al campo en la cuarta antes de ser reemplazado por Ty France cuando le tocó el turno al bate en la alta de la quinta.

Francia comenzó en la primera base el martes.

“Simplemente intentamos ser lo más cuidadosos posible con él y me alegra que lo hayamos sacado de ahí en ese momento”, dijo Schneider sobre Guerrero. “Creo que se tranquilizó un poco, al igual que nosotros, con los resultados (de la resonancia magnética). No podemos permitirnos perderlo por tanto tiempo”.