Lo que diga la justicia de Santiago

Alguien pregunta en qué está el asunto de las Águilas respecto a la demanda encaminada por un grupo de accionistas que piden la anulación de la asamblea eleccionaria del pasado 14 de junio.

Esa acción, anunciada hace un par de semanas, fue conocida en un tribunal de Santiago el pasado martes, específicamente por un juez de referimiento, pero fue pospuesta para este jueves 21 porque los abogados de la parte demandante así lo pidieron.

¿Y quiénes son los abogados? Por los accionistas que demandan, están los nombres de Orlando García, Hilario Ochoa y Rosa Pichardo, y por la defensa de las Águilas figuran los abogados José Miguel Minier, Joel Carlo y Elsa Trinidad.

Se estila que un juez de referimiento estudie el caso y determine si hay suficientes motivos para ir a juicio de fondo. Una opción será negar esa posibilidad, pero en ese caso habría que escuchar a los “acusadores”, a ver si recurren a otra instancia.

Esta demanda se convierte en una especie de molestia para las Águilas, que tienen cuatro años seguidos sin ir a una serie final, desde que ganaron su corona 22 en el torneo 2020-21, el torneo de la pandemia, bajo la dirección de Félix Fermín.

El actual presidente, Víctor García Sued, fue electo por cuarto período seguido, pues en las Águilas el consejo directivo dura solo un año. Es una vieja práctica que hace tiempo intentan cambiar para que sean al menos dos años, pero esta diligencia no ha sido validada. En las Águilas hay muchos grupos, y no es fácil conseguir consenso.

Es el único club de la liga que tiene un montón de dueños (dicen que son más de 50 con un total de 250 accionistas), como se puede ver a continuación:

Los Gigantes del Cibao pertenecen a la familia Rizek con casi el 100% de acciones, y ahí están los fundadores del club, unos 8, con pequeñas dosis accionarias.

Los Leones del Escogido pertenecen a las tres familias Bonetti, Vicini y Najri, más un numeroso grupo de accionistas que no hacen bulla.

Los Tigres del Licey no son una compañía por acciones, funcionan como un club sin fines de lucro, y son dominados por un grupo de unos 12 socios que se alternan en la presidencia, algunos de ellos hijos de expresidentes. Ahí se ha hecho difícil penetrar, pues la “cofradía” se mantiene en armonía.

Las Estrellas Orientales pertenecen a dos familias: la Feris, con el presidente Miguel Feris Chalas a la cabeza, y la Mallén, con el líder José. Y los Toros del Este son propiedad del Central Romana, y por ahí las cosas son más fáciles (aunque trabajan con un presupuesto distinto a los otros clubes).

Ojo: en el caso de las Águilas la decisión sería de la justicia, pues no veo ninguna ventana de algún entendimiento. Seguimos el caso, porque faltan menos de dos meses para el inicio del torneo.

EJECUTIVOS Y MANAGERS

Aprovecho la ocasión para recordar los nombres de los ejecutivos y managers de cada club para el campeonato, que comienza el 15 de octubre y que tiene dedicatoria a Juan Marichal.

ESCOGIDO: Es el campeón del pasado torneo, gracias a un tablazo de Junior Caminero que decidió el juego. Sin embargo, el Escogido no repite al manager Albert Pujols ni al gerente Luis Rojas, que decidieron retirarse, el primero por motivos personales, el segundo por decisión personal también (es coach de tercera de los Yanquis). El nuevo gerente es el ex pelotero Carlos Peña, y el manager el boricua Alex Cintrón, actual coach de los Astros de Houston.

LICEY: Se mantiene la mancuerna de Audo Vicente como gerente general y de Gilbert Gómez de manager. Licey había ganado dos coronas seguidas, pero perdió la final del campeonato pasado frente al Escogido.

ÁGUILAS:Estrenan nuevo vicepresidente de operaciones en René Francisco, quien nombró a Gian Guzmán como asistente-gerente general. El manager será Luis “Pipe” Urueta, es Gigante, es Licey.

ESTRELLAS: Sigue de manager el señor Fernando Tatis, y en la gerencia llega Ángel Ovalles, luego de una estadía de 4 años en igual función en las Águilas.

TOROS: Jesús Mejía va a su tercera temporada seguida como gerente, pero será una prueba de fuego porque el club no ha podido asistir al round robin estos dos años. De manager tendrán al joven Víctor Estévez, ex manager del Escogido.

GIGANTES DEL CIBAO: El presidente del equipo, Alfredo Acebal, asume la gerencia general también, y el manager será José Leger, ex manager de Águilas y Escogido…