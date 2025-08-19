Caissie decide con su primer H4 en Grandes Ligas el triunfo de los Cubs

Owen Caissie conectó un jonrón e impulsó tres carreras y los Cachorros de Chicago superaron el martes 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee en el primer partido de una doble cartelera dividida.

Willi Castro también conectó un jonrón y Chicago ganó por tercera vez en cuatro juegos. Cuatro relevistas de los Cachorros se combinaron para 3 2/3 entradas de dos hits tras la salida de Matthew Boyd (12-6) en la sexta.

Chicago (71-54) se acercó a ocho juegos de Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional (79-46). Los equipos tenían programada una doble jornada para el lunes, pero el segundo juego se pospuso por la lluvia .

Christian Yelich conectó un jonrón para Milwaukee, y Sal Frelick tuvo dos hits y dos carreras impulsadas. Fue apenas la tercera derrota de los Cerveceros en sus últimos 21 juegos.

Chicago se adelantó 5-0 con el sencillo de dos carreras de Caissie en la primera entrada y el jonrón de tres carreras de Castro ante Chad Patrick (3-8) en la tercera. Fue el primer jonrón de Castro desde que fue adquirido en un canje con Minnesota el 31 de julio.

Pero Milwaukee rápidamente comenzó a reducir la diferencia. Yelich abrió la cuarta entrada con su jonrón número 26, y Frelick impulsó con un sencillo a Brandon Lockridge en la quinta. Frelick añadió otro sencillo productor en una sexta entrada de dos carreras.