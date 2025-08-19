Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Caissie decide con su primer H4 en Grandes Ligas el triunfo de los Cubs

Owen Caissie al momento de pegar su primer vuelacercas en las Mayores.

Agencia APChicago, RD

Owen Caissie conectó un jonrón e impulsó tres carreras y los Cachorros de Chicago superaron el martes 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee en el primer partido de una doble cartelera dividida.

Willi Castro también conectó un jonrón y Chicago ganó por tercera vez en cuatro juegos. Cuatro relevistas de los Cachorros se combinaron para 3 2/3 entradas de dos hits tras la salida de Matthew Boyd (12-6) en la sexta.

Chicago (71-54) se acercó a ocho juegos de Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional (79-46). Los equipos tenían programada una doble jornada para el lunes, pero el segundo juego se pospuso por la lluvia .

Christian Yelich conectó un jonrón para Milwaukee, y Sal Frelick tuvo dos hits y dos carreras impulsadas. Fue apenas la tercera derrota de los Cerveceros en sus últimos 21 juegos.

Chicago se adelantó 5-0 con el sencillo de dos carreras de Caissie en la primera entrada y el jonrón de tres carreras de Castro ante Chad Patrick (3-8) en la tercera. Fue el primer jonrón de Castro desde que fue adquirido en un canje con Minnesota el 31 de julio.

Pero Milwaukee rápidamente comenzó a reducir la diferencia. Yelich abrió la cuarta entrada con su jonrón número 26, y Frelick impulsó con un sencillo a Brandon Lockridge en la quinta. Frelick añadió otro sencillo productor en una sexta entrada de dos carreras.

