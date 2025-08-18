A la Policía Nacional

El fallecimiento del jovencito Gustavo Talmaré ha conmovido la comunidad deportiva y un poco más allá. Dicen que había salido sin permiso de la academia del entrenador Amaury Nina, en el sector El Toro, municipio de Guerra. Luego, habría aparecido sin vida ahogado en una laguna cercana.

Toca ahora al jefe de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, ordenar una investigación profunda para definir elementos esenciales. Determinar, sobre todo, si el joven beisbolista se escapó solo o acompañado, quiénes fueron sus compañeros de aventura fuera de la academia, qué hacían fuera del lugar, si tuvieron alguna riña, si presenciaron el momento en que se ahogaba, y por qué se estaba ahogando.

O tal vez, no había nadie con él, estaba en el agua, se desmayó o se dio un golpe, y por ahí llegó la tragedia. Pero, ¿cuál es la respuesta, ya interrogaron a todos?

Ojalá que nos llegue pronto, porque alguna explicación debe haber del hecho para los familiares del fallecido. Eso no debe quedar en nebulosa.

A LARGO PLAZO

Veo una información que resalta los peloteros de Grandes Ligas que actualmente tienen largo tiempo con sus equipos, que han hecho sus carreras allí, lo cual es poco usual desde el establecimiento de la agencia libre. Ahora tenemos de moda los contratos de largo plazo, como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Ohtani, pero no son tan frecuentes. Solo los reciben las megaestrellas.

¿Quiénes son esos peloteros? La lista la encabeza el lanzador Clayton Kershaw, de los Dodgers, quien está en su temporada número 18 y hace méritos para el Salón de la Fama.

Con 15 años en los Astros de Houston está el venezolano José Altuve, el más pequeño de todos, pero con una ofensiva de pura candela. Tiene 35 años de edad y está firmado hasta el 2029, pues su última extensión le dio 5 años por US$125 millones. Es un bateador de .305 de promedio, al final tendrá más de 300 jonrones y cerca de 2,700 hits o un poco más. ¿Será un Cooperstown?

Mike Trout tiene sus 15 años de MLB con los Angelinos de Los Ángeles, 34 años de edad, pero su contrato llega hasta el 2030, un pacto que le reporta US$426 millones por 12 años. Es un ganador de 3 premios MVP, pero solo 1,700 hits y no ha llegado a 400 jonrones.

El venezolano Salvador Pérez tiene 14 años con los Reales de Kansas City, 35 años, y su contrato de 4 años por US$82 millones finaliza en 2025.

El dominicano José Ramírez tiene 13 años con los Guardianes de Cleveland, tiene 32 años, contrato de 7 años por US$141 millones (2022-28). Dicen que está armando una carrera para Cooperstown.

Finalmente están Byron Buxton, jardinero estrella de Minnesota con 11 años allí, el pitcher Aaron Nola, de Filadelfia con 11, y Aaron Judge, con 10 en los Yanquis, caminando firme hacia Cooperstown. Judge tiene 33 años de edad, contrato de 9 años por US$360 millones. Cuando finalice ese pacto estará en la frontera de los 40, ahora tiene 354 jonrones y no tendrá problemas en cruzar de los 500, a menos que se lesione.

Interesante esto porque ya no es común que los peloteros permanezcan tanto tiempo en un mismo club. Entre los dominicanos, ahora tenemos los casos de Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Jr. y Manny Machado, entre otros.

LOS YANQUIS: Dice un chisme que el mánager de los Yanquis, Aaron Boone, le dará un largo descanso al short Anthony Volpe, es decir, lo mandará a la banca. El tema es que Volpe ha tenido serios problemas este año, ha pegado 18 jonrones y 65 empujadas, pero su promedio es bajo, .215, y sus demás números son bajitos (OBP de .283, OPS de .696).

Además, en el mes de julio batea para .212 y en agosto lo hace para .172. Suma 115 ponches en 408 turnos para un 26% negativo. El panameño José Caballero tomaría su lugar, dicen.

MEJOR PITCHER: Freddy Peralta sigue muy bien para Milwaukee. Este lunes tiró 6 ceros de 1 hit, en la victoria de Milwaukee 7-0 ante los Cachorros. Peralta, nativo de Moca, mejora su marca en 15-5 y 2.78 de efectividad, solo 104 hits en 142 innings, con 154 ponches, proporciones excelentes. Su contrato es pequeñito, 6 años por US$22 millones, que termina este 2025 (lo engañaron). Lo bueno es que tiene 29 años, y podrá conseguir algo bueno en la agencia libre.