Paul Skenes brilla mientras los Piratas aprovechan los errores de los Blue Jays para ganar 5-2

Paul Skenes mantuvo al mejor equipo de la Liga Americana bajo control durante seis entradas y los Piratas de Pittsburgh aprovecharon un juego descuidado de los Azulejos de Toronto para alejarse y obtener una victoria de 5-2 el lunes por la noche.

Skenes se recuperó de una actuación irregular poco común en su anterior apertura y limitó a los Blue Jays, líderes de la Liga Americana, a dos carreras en seis entradas. El corpulento jugador de 23 años ponchó a ocho y dio una base por bolas, mientras su efectividad subía a 2.16.

Evan Sisk (1-1) consiguió su primera victoria en Grandes Ligas con una séptima entrada sin permitir carreras. Dennis Santana trabajó la novena para su octavo salvamento, y los Piratas ganaron apenas por segunda vez en nueve juegos.

Henry Davis conectó un doblete ante Yariel Rodríguez (2-1) al abrir la séptima entrada y anotó con un lanzamiento descontrolado de Brendon Little para poner a Pittsburgh en ventaja definitiva. Spencer Horwitz, ex primera base de Toronto, conectó dos hits para los Piratas.

Los Blue Jays conectaron dos carreras con Skenes en la tercera entrada gracias a una carrera impulsada por elección del fildeador de Vladimir Guerrero Jr. y un sencillo productor de Bo Bichette.

Guerrero luego salió en la quinta entrada con tensión en el tendón de la corva izquierdo, no mucho después de entrar en un split completo para fildear un tiro de Bichette en el campo corto para terminar la parte baja de la cuarta.

Toronto cometió tres errores, incluyendo uno en la octava entrada que resultó en una carrera, además del lanzamiento descontrolado de Little durante una noche inusualmente áspera. Las bancas se vaciaron brevemente en la séptima entrada cuando Tommy Pham, de Pittsburgh, se enfrentó al receptor de los Blue Jays, Tyler Heineman, tras recibir una base por bolas.