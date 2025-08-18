Ketel Marte se disculpa por su ausencia tras el receso del Juego de las Estrellas

El dominicano Ketel Marte está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera en el campo.

Eso no ha impedido que el toletero de los Diamondbacks de Arizona reciba una buena cantidad de críticas.

El segunda base All-Star se disculpó a través de un intérprete el lunes por perderse tres juegos después del receso del Juego de las Estrellas después de volar de regreso a su casa en República Dominicana, una situación que aparentemente ha estado enconándose en la casa club durante el último mes.

El hombre de 31 años dijo que inicialmente esperaba regresar a Phoenix inmediatamente después del descanso, pero que estaba "frustrado" y "en una mala situación" después de enterarse de que su residencia en Scottsdale, Arizona, había sido robada durante el descanso , según el intérprete.

Los D-backs estaban jugando una racha crucial de partidos, luchando por un puesto en los playoffs antes de la fecha límite de canjes del 31 de julio. Arizona colocó a Marte en la lista de jugadores restringidos durante los dos primeros partidos de su ausencia y no jugó un tercer partido tras su regreso al club.

“Sé que hay un tema delicado y diré lo que quiero decir al respecto”, dijo el mánager de los D-backs, Torey Lovullo. “Sé que Ketel habló con ustedes y estoy orgulloso de él por hacerlo. No es fácil para él. Sé que mostró cierta vulnerabilidad y estoy muy orgulloso de él por defenderse como lo hizo”.

El mánager continuó: “Lo que diré de Ketel son las cosas que sé: es un gran compañero, un gran joven, juega con intensidad todos los días para los Diamondbacks de Arizona. Solo quiere ganar partidos de béisbol. Eso es todo”.

Marte ha tenido que hacer frente a un torrente de críticas después de que un informe en el Arizona Republic la semana pasada dijera que algunos compañeros de equipo estaban frustrados con el comportamiento del segunda base durante el último mes y que su ausencia después del receso del Juego de las Estrellas podría haber causado parcialmente el colapso del equipo antes de la fecha límite de cambios.

Los D-backs llegaron a la temporada con grandes expectativas, pero actualmente tienen un récord de 60-65.

Arizona en realidad ganó los tres juegos que Marte se perdió después del receso del Juego de las Estrellas (barriendo a los Cardenales de San Luis), pero luego perdió nueve de 10 cuando regresó a la alineación.

Eso convirtió a la organización en vendedores en la fecha límite de canjes. Enviaron al tercera base Eugenio Suárez y al primera base Josh Naylor a los Marineros de Seattle en acuerdos separados, al jardinero Randal Grichuk a los Reales de Kansas City y al lanzador derecho Merrill Kelly a los Rangers de Texas.

Marte está teniendo una temporada ofensiva excelente en todos los aspectos, con un promedio de bateo de .297 con 23 jonrones y 56 carreras impulsadas. El tres veces All-Star ha estado con la organización desde 2017 y fue pieza clave en la inesperada llegada del equipo a la Serie Mundial de 2023.