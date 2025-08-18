Freddy Peralta lanza una joya contra los Cubs y llega a 15 victorias

Freddy Peralta permitió un hit y ponchó a seis bateadores y los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Cachorros de Chicago 7-0 en la primera mitad de una doble cartelera el lunes.

El lanzador All-Star Peralta (15-5, 2.78 ERA) blanqueó a Chicago durante seis entradas para ayudar a Milwaukee a alcanzar el mejor récord de la MLB con 79-45. Los Cerveceros, cuya racha de 14 victorias consecutivas (récord de la franquicia) fue interrumpida por los Rojos el domingo, han ganado 23 de 28 juegos desde el receso.

Brice Turang y Caleb Durbin conectaron dos hits, dos carreras impulsadas y un jonrón solitario cada uno para liderar la ofensiva. Abner Uribe, Jared Koenig y Grant Anderson, de Milwaukee, limitaron a Chicago a un solo hit en las últimas tres entradas de relevo.

Los Cerveceros atacaron temprano al lanzador de los Cachorros, Cade Horton (7-4, 3.08). Tras el jonrón de Turang en la tercera entrada, Horton permitió que tres de los siguientes cuatro bateadores se embasaran y fue retirado del juego por una ampolla en el dedo medio derecho. El relevista Drew Pomeranz retiró al siguiente bateador para terminar la entrada con una desventaja de una carrera.

Chicago convocó a dos bateadores el lunes: Luke Little y Gavin Hollowell. Un error en el tiro de Little en la sexta entrada permitió una carrera, mientras que Hollowell permitió cuatro carreras limpias, cuatro bases por bolas y dos hits en la séptima.