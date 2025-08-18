Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

Detroit

Cuatro jonrones y sólida apertura de Flaherty llevan a Tigres a vencer 10-0 a Astros

El bateador designado de los Tigres de Detroit, Riley Greene, hace un gesto mientras corre las bases después de conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada de un juego de béisbol contra los Astros de Houston.

El bateador designado de los Tigres de Detroit, Riley Greene, hace un gesto mientras corre las bases después de conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada.

Avatar del Agencia AP
Agencia APDetroit

Jack Flaherty ponchó a nueve bateadores el lunes por la noche en siete entradas sin permitir carreras y los Tigres de Detroit vencieron 10-0 a los Astros de Houston.

Wenceel Pérez, Riley Greene, Trey Sweeney y Colt Keith conectaron jonrones para los Tigres, que venían de un viaje de 5-2 como visitantes.

Flaherty (7-12) permitió tres hits y una base por bolas para ganar por segunda vez en 12 aperturas. El ex cerrador Alex Lange, quien se sometió a una cirugía el año pasado, lanzó la novena entrada, su primera aparición en la MLB desde el 22 de mayo de 2024.

Spencer Arrighetti (1-4) permitió cinco carreras con siete hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas.

Flaherty solo permitió dos corredores más: un bateador golpeado y un sencillo.

El jardinero Chas McCormick lanzó una octava entrada sin permitir carreras para Houston.

Por los Astros, el boricua Carlos Correa de 3-1. El mexicano Ramón Urías de 1-1. El venezolano Jose Altuve de 3-1.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 3-0 con una anotada. El cubano Andy Ibáñez de 1-1. El dominicano Wenceel Pérez de 3-2 con una anotada y una producida.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados