Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

Warming Bernabel da su cuarto jonrón y Colorado derrota 10-7 a Arizona

El dominicano Warming Bernabel corre emocionado luego de conectar el primer jonrón de su carrera en Grandes Ligas.

El dominicano Warming Bernabel corre emocionado luego de conectar un jonrón.Getty Images via AFP

Avatar del Agencia AP
Agencia APColorado

El dominicano Warming Bernabel conectó su cuarto cuadrangular de la temporada, Kyle Farmer conectó un sencillo de dos carreras que puso a su equipo por delante y Tyler Freeman añadió un jonrón de dos vueltas en una octava entrada de seis anotaciones de los Rockies de Colorado, que vencieron el sábado 10-7 a los Diamondbacks de Arizona.

Después de que Andrew Hoffmann (1-1) ponchó a Hunter Goodman para abrir la octava entrada, Brenton Doyle conectó un doble al bosque izquierdo. El dominicano Warming Bernabel y Kyle Karros recibieron bases por bolas, y Doyle disparó un doblete al jardín central para impulsar dos carreras y reducir la diferencia a 7-6.

Andrew Saalfrank reemplazó a Hoffmann y permitió el sencillo de Farmer que significó la ventaja, así como el jonrón de Freeman.

Ryan Rolison (1-0) lanzó la octava para Colorado, y Victor Vodnik trabajó la novena para su sexto salvamento.

Adrian del Castillo sacudió un cuadrangular e impulsó tres carreras por Arizona. El cubano Lourdes Gurriel Jr. consiguió también tres empujadas por los Diamondbacks.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 4-1 con dos anotadas, Ketel Marte de 5-2 con dos anotadas. El cubano Gurriel de 4-2 con una anotada y tres producidas.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados