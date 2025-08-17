La triste partida del peloterito Gustavo Talmaré

Eran las 9:36 de la noche del pasado viernes, cuando una llamada procedente de la Academia de Béisbol Amauris Nina alegró los rostros de los esposos Talmaré-Pimentel.

Era casi nula tener una comunicación a esas horas, hecho que hizo pensar a Baltazar Talmaré, el padre de Gustavo, que su vástago, uno de los principales prospectos de Enero 15 para el 2027, ya hubiera pre-acordado con una de las al menos dos decenas de franquicias de Grandes Ligas en disputa de sus servicios.

“Salgan urgente hacia acá”, le habría expresado uno de los choferes de la organización a los consortes, uno chofer en un hotel, la madre empleada en la zona franca de Las Américas próximo a su hogar en Los Frailes.

Oh sorpresa se llevaron, cuando apenas dos horas después las luces intermitentes del 911 y el cuerpo de bomberos bordeaban la entrada al complejo y de repente el orgullo interior que mostraron por la posible firma de su retoño se fue desvaneciendo con el transcurrir de los minutos.

Baltazar Talmaré, padre de Gustavo, ofrece declaraciones a la prensa mientras de su cuello cuelga la medalla ganada por su vástago en la Serie del Caribe Kids 2024.

Eran las 11:30 de la noche cuando los organismos competentes le habían informado que su hijo, Gustavo había fallecido ahogado en una de las lagunas ubicadas poco detrás de la instalación de béisbol.

Tras la celebración de un partido, en el que incluso su madre María Esther estuvo presente, Gustavo junto con otros cuatro miembros del equipo había escalado las verjas de seguridad, de más de 6 pies de altura e irse a las proximidades de la laguna, primero a tumbar limoncillos y luego a darse un chapuzón.

“Para mí Gustavo era mucho más que un pelotero de mi academia, era más que un hijo, un niño especial, disciplinado, era uno de mis favoritos, pues nunca nos llegó una queja de él ”, expresó Nina entre lágrimas a los periodistas mientras el cuerpo del prospecto era velado en uno de los salones de la funeraria Gresefú en las Américas.

A su madre María Esther apenas les salían las palabras por la ronquera y entre los destrozada que se encontraba, pidió a la Policía Nacional incrementar las investigaciones con relación a la muerte de Gustavo.

“Se ha acabado mi vida, mi hijo era todo para mí, inteligente, cariñoso, tan bien que lo observé en su juego y mira que desenlace me llevé”, expresó minutos después cuando la esposa de Amauris Nina comenzó a relatarle los hechos”, sostuvo. La pareja también procreó a Lucas Germán Talmaré, de 9 años.

Talmaré fue encontrado muerto a eso de la 5:30 de la madrugada, en una posición como de puños cerrados, como si fuera a pelear, con un golpe profundo en la frente de su lado derecho.

último tryout con seattle

Talmaré, el rey de los jonrones en la primera Serie del Caribe Kids, estaba proyectado para firmar en el 2027 por más de 4 millones de dólares y hace apenas una semana había permanecido por dos días en la Academia de los Marineros.

Rafael Mateo, scout de esa organización mostró a Listín Diario parte de los videos que les hicieron durante la exhibición, lo definido que estaba, espigado de unos 6´2 de estatura.

eloy lo acogió

Eloy Jiménez, a quien las lesiones han mermado su carrera y muy cercano a Nina, acogió a Talmaré como uno de sus hijos y hasta le proporcionaba utilerías.

Talmaré, quien se desempeñaba en los jardines, era un pelotero parecido a Eloy. También tenía un estilo a los Moisés Sierra, el eterno capitán de los Gigantes.

De hecho, Sierra estuvo en el velatorio y ponderó sus facultades. En él perdemos a un futuro portento del juego”, señaló. Welington Castillo, ex receptor también asistió.

Núñez y noboa lamentan

Juan Núñez, presidente de Fedom, y Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol, lamentaron de manera profunda la pérdida del joven.

Aunque contaba con 14 años, Talmaré había representado en cuatro ocasiones al país en eventos internacionales e incluso jugando con peloteros de mayor edad. Noboa le dio el pésame a los padres del hoy extinto pelotero.

Pavel Aguiló, de las Estrellas, Valentín Contreras, de Lidom, así como otros dirigentes fueron a darle el último adiós a Gustavo Talmaré.