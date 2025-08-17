Rojos rompen racha récord de 14 victorias de Cerveceros con hit de Hays en la décima

El sencillo de Austin Hays con las bases llenas en la décima entrada le dio a los Rojos de Cincinnati una victoria el domingo de 3-2 sobre Milwaukee, terminando la racha ganadora récord de la franquicia de los Cerveceros en 14 juegos.

Milwaukee apenas había logrado ganar los dos juegos anteriores en Cincinnati para su racha más larga dentro de una temporada y la más larga en las mayores desde que los Cardenales de San Luis ganaron 17 consecutivos del 11 al 28 de septiembre de 2021.

Esta vez, el sacrificio de Spencer Steer en la décima avanzó al corredor designado TJ Friedl a tercera. Después de bases por bolas intencionales al dominicano Elly De La Cruz y Will Benson, Hays conectó un sencillo por la línea de tercera base para su segundo hit decisivo en su carrera.

Los Cerveceros, que están en primer lugar, cayeron a 53-17 en sus últimos 70 juegos.

El juego estuvo sin anotaciones durante seis entradas con el zurdo de los Rojos Andrew Abbott y el zurdo colombiano de los Cerveceros José Quintana permitiendo un total de seis hits con 11 ponches.

Graham Ashcraft (7-4) se llevó la victoria para Cincinnati. Grant Anderson (2-4) cargó con la derrota.

Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras de 4-1 con una anotada y dos producidas.

Por los Rojos, el dominicano Noelvi Marte de 4-2.