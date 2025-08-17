Orioles suben al dominicano Samuel Basallo, su principal prospecto

El prospecto estrella de Baltimore, Samuel Basallo, debutó este domingo en la MLB después de que los Orioles seleccionaran su contrato de Triple-A Norfolk.

Basallo, clasificado como el prospecto número uno de Baltimore y el número ocho del béisbol por MLB.com, es receptor y primera base, bateó sexto y se desempeñó como bateador designado del equipo el domingo en el último partido de la serie contra los Astros.

En su debut en Grandes Ligas, Samuel Basallo se fue de 4-1 con dos remolcadas contra los Astros de Houston.

"Esta es la primera gran contratación latinoamericana que hemos tenido y es realmente buena", dijo el mánager interino de Baltimore, Tony Mansolino. "Así que estamos entusiasmados con él. Esperamos que sea competitivo y que tenga un buen desempeño".

Su ascenso se produce un día después de que el equipo ascendiera a Dylan Beavers, el jardinero, el prospecto número tres. Basallo, un dominicano de 21 años, bateó para .270 con 23 jonrones y 67 carreras impulsadas en 76 juegos para Norfolk esta temporada. Será el receptor suplente del equipo detrás de la estrella Adley Rutschman y trabajará en primera base.

"Adley será nuestro receptor número uno porque eso es lo que es", dijo Mansolino. "Es un receptor realmente bueno. Basallo será el receptor número dos, recibirá los juegos del día, Adley no recibirá cuatro seguidos, cosas así".

Mansolino agregó que Basallo sería el receptor titular el lunes por la noche en Boston y que lo incluiría en la alineación en primera base durante la próxima serie de partidos en casa del equipo.

También el domingo, los Orioles reincorporaron al jardinero Colton Cowser de la lista de conmociones cerebrales de 7 días y enviaron al jardinero Daniel Johnson y al primera base/jardinero Ryan Noda a Norfolk. También transfirieron al lanzador derecho Zach Eflin (molestias en la espalda baja) a la lista de lesionados de 60 días.