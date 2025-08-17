Myers y Marsee pegan H4 en la novena y los Marlins superen a los Medias Rojas

Dane Myers y Jakob Marsee conectaron jonrones en la novena entrada de tres carreras de Miami y los Marlins vencieron el domingo 5-3 a los Medias Rojas de Boston para poner fin a una racha de tres derrotas.

Myers conectó el segundo lanzamiento de Greg Weissert (4-4) al bullpen de Boston para empatarlo, y Marsee envió un lanzamiento de Steven Matz a los asientos del jardín derecho.

Tyler Phillips (2-1) lanzó una entrada sin permitir carreras, y Anthony Bender sacó los últimos tres outs para su cuarto salvamento. Eric Wagaman también conectó un jonrón para los Marlins.

Wilyer Abreu de Boston tuvo un jonrón de dos carreras que salió del guante del jardinero derecho Myers cuando se estrelló contra la cerca.

Los Medias Rojas desperdiciaron un comienzo sólido del as Garrett Crochet.

Crochet se recuperó de su peor inicio de temporada, permitiendo tres hits, ocho ponches y una base por bolas en siete entradas. Le anotaron cinco carreras en cuatro entradas en la derrota del lunes ante Houston.

Joey Wiemer de Miami se ponchó tres veces en su debut en las Grandes Ligas.