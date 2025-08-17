Mookie Betts da jonrón en el clutch y los Dodgers barren a San Diego

Mookie Betts conectó un jonrón solitario para romper el empate al abrir la octava entrada después de que Los Ángeles desperdició una ventaja de cuatro carreras y los Dodgers vencieron el domingo 5-4 a los Padres de San Diego para aumentar su ventaja en la División Oeste de la Liga Nacional a dos juegos.

Los Dodgers abrieron la serie de tres juegos con un juego de desventaja sobre los Padres, pero barrieron a sus rivales, superando a San Diego por 14-6. Los equipos se enfrentarán de nuevo a partir del viernes en San Diego.

Tras dos bases por bolas y elevados, Betts conectó un jonrón profundo al jardín izquierdo del relevista Robert Suárez (4-5) para su segundo jonrón en sus últimos nueve juegos, dando a los Dodgers una ventaja de 5-4. Suárez retiró a los siguientes tres bateadores.

Freddie Freeman conectó un jonrón de dos strikes y tres carreras y Andy Pages agregó un jonrón solitario ante el abridor de los Padres, Yu Darvish, en el primero, dándole al abridor Tyler Glasnow una ventaja de 4-0.

Usando un bate que parecía un lápiz durante el fin de semana de jugadores, el jonrón de Pages se produjo con dos outs y fue el sexto jonrón permitido por Darvish (todos fuera de casa) esta temporada.

Después de la base por bolas de Alex Freeland para abrir la segunda entrada, los Dodgers perdieron en orden en la tercera, cuarta y quinta.

El jardinero central de San Diego, Jackson Merrill, abandonó el juego en el cuarto.