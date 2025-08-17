Jonrón de Jurickson Profar ayuda Bravos a remontar y barrer la serie con Guardianes

Jurickson Profar conectó un jonrón de dos carreras que puso arriba a los Bravos de Atlanta en la sexta entrada, y estos ganaron su quinto juego consecutivo, su mejor marca de la temporada, al remontar el domingo 5-4 ante los Guardianes de Cleveland para completar una barrida de tres juegos.

Con un out en la sexta, Profar conectó un slider de 3-2 de Nic Enright (2-1) por encima del muro del jardín derecho para poner a los Bravos por delante. Atlanta perdía 4-1 después de cuatro entradas.

Aaron Bummer (3-2) lanzó dos entradas de relevo sin permitir carreras, y Dylan Lee, Pierce Johnson y Raisel Iglesias lanzaron una entrada sin permitir carreras cada uno, con Iglesias logrando su 19.º salvamento. El jardinero izquierdo Profar atrapó en picada una línea de Gabriel Arias para el segundo out de la novena.

Bo Naylor tuvo cuatro hits y Daniel Schneemann tuvo un triple de dos carreras para los Guardianes, que habían regresado a la contienda de playoffs con 11 victorias en 14 juegos antes de ser barridos por los Bravos.