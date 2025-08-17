Dodgers muestran garras

Tan “comparones” que estaban los Padres de San Diego el pasado viernes , y fueron a Los Angeles con la intención de masacrar a los Dodgers, que hace mes y medio viven un mal momento extendido.

Pero las cosas no fueron así. Los Dodgers echaron manos de un cerrado pitcheo y barrieron la serie completa, adueñándose nuevamente del primer lugar de la División Oeste, ahora dos juegos por encima de los Padres.

El problema principal de los Padres fue la ausencia ofensiva de Fernando Tatis jr., y Manny Machado, y casi todos los demás, pues tan solo Ramón Laureano se dejó ver bateando horrores, incluyendo jonrones viernes y domingo.

Los Dodgers tuvieron buen pitcheo, y para nada contaron con el japonés Shohei Ohtani, ni lanzando ni bateando. Las carreras llegaron en contribuciones particulares, como sucedió este domingo con jonrones de Freddie Freeman, su numero 15, y del apagado Mookie Betts, quien dio cuadrangular en el 8vo. inning para romper empate a 4. El partido finalizó 5 por 4.

El sábado, el zurdo Blake Snell les regaló seis innings de dos hits ante su antiguo club, 7 y los Dodgers ganaron 6 por 0. Teoscar Hernández aprovechó el fin de semana para llegar a los 20 jonrones, y todavía tiene buen espacio para aspirar a los 30, si se calienta lo suficiente.

El viernes los Dodgers tuvieron excelente labor de Clayton Kershaw en victoria de 3 por 1. Los Dodgers se quedan con 71-53 y San Diego 69-55.

Laureano, adquirido por San Diego desde Baltimore, ha mejorado mucho sus números en .298, con 19 jonrones, 58 empujadas, muestra su buena defensa, velocidad, y todo va bien con él. Se está proyectando para buscar buen contrato para el 2026. Juega la campaña 2025 por US$4 millones, y tiene 31 años de edad.

OTRA BARRIDA

Los Yanquis también tuvieron su barrida visitando a los Cardenales de San Luis. Esto fue sorpresivo porque los Yanquis tienen mes y medio en malas, pero han sacado la cara con esta barrida haciendo muchas carreras.

El viernes ganaron 4 por 3, el sábado 12 por 8 y el domingo 8 por 4, totalizando 24 carreras, un promedio de 8 por cada partido, y eso es mucho. El domingo, Paul Goldschmidt pegó 3 hits, todos sencillos, y el sábado Aaron Judge disparó su jonrón 39 de la temporada. Además, el señor Ryan McMahon, la tercera base, produjo su primer jonrón desde que llegó al club a mediados de julio.

El dominicano Luis Gil fue factor en el primer juego del viernes tirando 5.1 innings de 4 hits, 1 carrera, en su primera buena salida desde que regresó de la lista de lesionados.. Este domingo, el zurdo Max Fried sigue lanzando mal, el sábado le dieron 8 hits y 7 carreras en 5 innings, y su efectividad ha subido a 3.26. Los Yanquis, con récord de 67-57, siguen a 5 .5 juegos del primer lugar, pero a medio de Boston. También, están en tercero en el wild card.

NOVATO BASALLO

.- Los Orioles de Baltimore subieron al joven Samuel Basallo, dominicano de 21 años de edad que tiene calificación de gran prospecto. Juega en la receptoría y la primera base, es nativo de Santo Domingo y mide 6 pies, 4 pulgadas, batea a la zurda. Este año en triple A, con el Norfolk, tenia promedio de .270, con 23 jonrones, 67 empujadas, OBP de .377 y OPS de .966… Ha recibido 44 bases por bolas con 76 ponches, indicativo de que maneja bien la zona de strike. Fue firmado en 2021 con bono de US$1.5 millones.

OTRAS NOTAS DE MLB

.- Juan Soto disparó su jonrón 30, ingresando a la historia como el primero en que produce 30 con cuatro equipos distintos. ¿Se entiende eso? Soto lo ha hecho con Washington (34 en 2019), con San Diego (35 en 2023), con los Yanquis (41 en 2024), y ahora con los Mets. No es un misceláneo, es un récord, pues se trata de algo excepcional. Soto, por cierto, tuvo un pinche con un fanático que le vociferó reclamándole por su defensa. Soto estaba tomando practicas en primera base…? Por qué?

.- Cincinnati superó a Milwaukee 3-2 en 10 innings, y le cortó la racha de 14 victorias.. Milwaukee, sin embargo, mantiene cómoda ventaja de 8 juegos.

.-.- Los Bravos de Atlanta firmaron al pitcher venezolano Carlos Carrasco, su tercer chance de este año. Ha sido cancelado de los Yanquis y de los Mets, pero le gustan que lo llamen. Tiene 38 años de edad.