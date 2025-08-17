Cristian Javier sale del juego contra los Orioles por enfermedad

El abridor de los Astros de Houston, Cristian Javier, abandonó el partido del domingo contra los Orioles de Baltimore después de tres entradas debido a una enfermedad.

Javier permitió tres hits y una carrera con dos ponches antes de ser reemplazado por Shawn Dubin en la cuarta entrada. El equipo anunció que se había marchado por enfermedad, sin dar más detalles.

Fue la segunda apertura de la temporada para Javier, quien se perdió 14 meses tras someterse a una cirugía Tommy John. Permitió tres hits y dos carreras con cinco ponches en cinco entradas en la victoria sobre Boston en su debut el lunes por la noche.