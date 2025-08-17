Blake Snell domina a su exequipo y los Dodgers recuperan liderato del Oeste

Blake Snell limitó a su antiguo equipo a cinco hits en seis entradas, y los Dodgers de Los Ángeles recuperaron el liderazgo de la División Oeste de la Liga Nacional el sábado por la noche con una victoria de 6-0 sobre los Padres de San Diego.

Los Dodgers recibieron seis bases por bolas en las dos primeras entradas contra el lanzador derecho de los Padres, Dylan Cease, cuando anotaron cinco carreras con solo un hit. El dominicano Teoscar Hernández conectó su vigésimo jonrón de la temporada en la quinta entrada.

Michael Conforto conectó un sencillo de dos carreras en la primera entrada para Los Ángeles (70-53), que se igualó con San Diego (69-54) al ganar el primer partido el viernes. Los Padres habían tomado posesión exclusiva del primer lugar en la división el miércoles.

Snell (3-1) hizo su primera apertura contra los Padres después de dejar el club tras la temporada 2023, cuando ganó el Premio Cy Young de la Liga Nacional. Caminó a dos y ponchó a tres.

Por los Padres, el dominicano Fernando Tatis Jr. de 3-2, Manny Machado de 3-1 y Ramón Laureano de 4-1. El venezolano Luis Arraez de 3-1