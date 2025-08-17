Ben Rice batea jonrones y los Yankees vencen 12-8 a los Cardenales

Ben Rice conectó un jonrón y empató un récord personal con siete carreras impulsadas, Aaron Judge también conectó un jonrón en su primer juego de múltiples hits desde el receso del Juego de Estrellas y los Yanquis de Nueva York vencieron el sábado 12-8 a los Cardenales de San Luis.

Trent Grisham conectó cuatro sencillos y anotó cuatro carreras, y Ryan McMahon conectó su primer jonrón desde que fue adquirido por los Yanquis para superar un comienzo inestable de Max Fried (13-5).

Masyn Winn conectó un jonrón de tres carreras y Nolan Gorman tuvo un jonrón de dos carreras para San Luis, mientras que Fried permitió múltiples jonrones por tercera vez esta temporada.

Fried logró el ponche número 1,000 de su carrera cuando abanicó a Alec Burleson inmediatamente después del jonrón de Winn en la segunda entrada, pero salió después de permitir siete carreras y ocho hits en más de cinco entradas. El batazo de 389 pies de Gorman terminó su salida sin outs en el sexto.

Después de sencillos dentro del cuadro con dos outs de Winn y Burleson en el noveno, David Bednar entró e indujo a Iván Herrera a cometer fouls para su 20mo salvamento.