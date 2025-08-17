Alec Bohm conecta jonrón en su regreso y los Filis superan 11-9 a Nacionales

Alec Bohm conectó un jonrón de tres carreras en su regreso de la lista de lesionados, Nick Castellanos también se fue profundo y los Filis de Filadelfia superaron el domingo 11-9 a los Nacionales de Washington para dividirse la serie a cuatro juegos.

El derecho Aaron Nola también regresó de la lista de lesionados y permitió seis carreras en dos entradas y un tercio con los Filis en su primera aparición en las Grandes Ligas desde el 14 de mayo. Filadelfia, líder de la NL Este, había perdido cuatro de sus últimos cinco juegos.

Paul DeJong conectó un jonrón de tres carreras en la novena para Washington, que ocupa el último lugar.

Bohm tuvo dos hits en su primer juego desde el 18 de julio, incluyendo un sencillo en la cuarta entrada que sacó al relevista PJ Poulin (0-1). Castellanos conectó un doble ante el cubano Orlando Ribalta, y Weston Wilson siguió con un sencillo de dos carreras para poner el marcador 8-6.

Tanner Banks (5-2) lanzó entrada y dos tercios sin permitir carreras. El dominicano Jhoan Duran, lanzando por primera vez desde que recibió un golpe en el tobillo el viernes, consiguió los últimos dos outs para su 21er salvamento y el quinto con los Filis.

Por los Filis, el venezolano Rafael Marchán de 5-0 con una anotada.

Por los Nacionales, el dominicano José Tena de 4-1 con una empujada.