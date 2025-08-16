Young pierde el juego perfecto con infield hit en la 8ª entrada contra los Astros

El derecho novato de Baltimore, Brandon Young, perdió su intento de ganar el primer juego perfecto en la historia de los Orioles con cuatro outs restantes el viernes por la noche en una victoria por 7-0 sobre los Astros de Houston.

Young retiró a los primeros 23 bateadores que enfrentó, solo para que su oportunidad de hacer historia terminara con un rodado lento al lado de la tercera base del segunda base Ramón Urías.

Con dos outs en la octava entrada, Urías, que enfrenta a los Orioles por primera vez desde que fue canjeado el mes pasado, conectó un rodado de 56 mph entre el montículo y la línea de tercera base. Young fildeó la pelota, pero su tiro desequilibrado se fue desviado de la primera base. Urías recibió un sencillo dentro del cuadro.

Young ponchó al siguiente bateador para terminar el octavo. Sus ocho entradas lanzadas fueron el máximo de su carrera, e igualó la mejor marca de su carrera con seis ponches

Nativo de Lumberton, Texas, a menos de 100 millas al noreste de Houston, Young ingresó al juego 0-6 con una efectividad de 6.70 en las primeras 10 aperturas de su carrera en las Grandes Ligas.

Yaramil Hiraldo retiró al equipo en orden en la novena entrada para preservar el primer juego de un hit de los Orioles desde el 24 de mayo de 2024.

El abridor de los Astros, Framber Valdez (11-6), mantuvo a raya a los Orioles hasta el cuarto episodio, cuando Colby Mayo conectó un jonrón solitario con dos outs.