Una victoria especial: Cerveceros empatan su récord de 13 triunfos seguidos

Los Cerveceros de Milwaukee siguen racha, y ahora han igualado el récord de la franquicia de victorias consecutivas con 13.

Los Cerveceros se recuperaron de siete carreras en dos entradas el viernes por la noche al anotar nueve carreras sin respuesta para vencer 10-8 a los Rojos de Cincinnati.

Milwaukee abrió la temporada de 1987 ganando los primeros 13.

"Es una victoria especial", dijo Christian Yelich, quien tuvo dos jonrones entre cuatro hits que impulsaron cinco carreras.

Esta última racha en una temporada en la que los Cerveceros simplemente no pierden muy a menudo o se abren camino de regreso a una gran victoria tras otra los tiene en la cima de todas las Grandes Ligas con un récord de 77-44. Eso es seis mejor que Toronto, y Milwaukee ha abierto una ventaja de nueve juegos dentro de la División Central de la Liga Nacional sobre Chicago.

Ese éxito ha alimentado su confianza. Yelich le dijo al manager Pat Murphy que iban a ganar incluso cuando perdían 8-1 después de dos entradas. Jugó con un bate en honor a Bob Uecker, el ex locutor de los Cerveceros que murió en enero a la edad de 90 años, hasta su característico jonrón.

Yelich dijo que los Cerveceros han estado en esta situación antes y siempre encuentran la manera de cerrarla.