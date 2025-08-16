Trevor Story, Brayan Bello y los Medias Rojas mantienen a raya a los Marlins

Trevor Story conectó un jonrón de tres carreras y los Medias Rojas de Boston mantuvieron a raya a los Marlins de Miami para vencer el sábado 7-5 a los Marlins de Miami.

Roman Anthony y Alex Bregman, los dos primeros bateadores de Boston, tuvieron dos hits cada uno y los Medias Rojas mejoraron a 41-22 en Fenway Park. Brayan Bello (9-6) permitió dos carreras y cuatro hits en 6 1/3 entradas.

Masataka Yoshida conectó un sencillo de dos carreras en la primera, y los Medias Rojas agregaron cuatro carreras más en la tercera. El sencillo productor de Bregman puso el 7-0 en el cuarto.

Agustín Ramírez y Troy Johnston jonronearon para Miami, que perdió por séptima vez en ocho juegos. Cal Quantrill (4-10) recibió siete carreras y ocho hits en 3 2/3 entradas.

Los Marlins se recuperaron en la novena contra Isaiah Campbell. Heriberto Hernández conectó un sencillo productor con dos outs y anotó con un triple de Eric Wagaman. Derek Hill agregó un sencillo productor de carreras.

Aroldis Chapman luego reemplazó a Campbell y retiró a Javier Sanoja con un rodado al campocorto, obteniendo su 22do salvamento.